Як стрес впливає на пам’ять після 40 років
Американські вчені з Університету Техасу провели дослідження та встановили, як підвищений рівень кортизолу – гормону стресу – впливає на когнітивні здібності й пам'ять після 40 років.
Про це пише журнал Neurology.
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В експерименті взяли участь понад 2,2 тисячі людей, з них майже дві тисячі пройшло сканування за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Це потрібно для того, щоб виявити кількість сірої та білої речовини в мозку. Середній вік учасників – 48 років.
Учасники пройшли тести на пам'ять і абстрактне мислення. Рівень кортизолу вчені заміряли щоранку з 07:30 до 09:00.
Науковці виявили, що високий рівень кортизолу співвідносився з гіршого пам'яттю і зменшенням сірої речовини лобової частки мозку.
Тому висновок вчених такий: стрес погано впливає на когнітивні здібності і пам'ять після 40 років.
Стрес погано впливає на когнітивні здібності і пам'ять після 40 років
Що таке кортизол? Це гормон, який залучений в білковому і ліпідному обміні. Він бере участь у розвитку стресових реакцій в організмі: підсилює серцебиття і підвищує артеріальний тиск.
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