В Одесі розгортається драматична історія земельного розпилу в одному із останніх радянських санаторіїв. Боротьба за цей актив перетворилася на азартні перегони за сто мільйонів гривень. Участь беруть усі – міські чиновники, великий бізнес та Федерація профспілок "Укрпрофоздоровниця".

У кінці вересня 2018 року в курортному куточку Одеси серед ночі спалахнула пожежа. Горіло яскраво, гасили аж п'ять годин – дерев’яний корпус одного із місцевих санаторіїв спалахнув, як свічка. Відновлювати спалений корпус не будуть – безглуздо. Справу кваліфікували як підпал: мовляв, невідомі особи заїхали автівкою на територію санаторію, і після цього сталося загоряння. Розслідування заглухло, винуватців не знайшли. Так само як не знайшли тих, хто уже підпалював цей санаторій минулого та позаминулого року.

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Всього лише за тиждень до пожежі Одеська міська рада взялася вирішити долю земель санаторію "Червоні зорі". Питання виринуло несподівано, воно ховалося у величезному пакеті земельних питань. Об'єкт спірний, а тут нікому невідома компанія просить дозволити відвід землі. Проект рішення депутатам представив директор департаменту комунальної власності. В Одесі він свого роду зірка, Олексій Спектор – один із обвинувачених у справі скандального "Краяна". Але цей статус не заважає йому плідно працювати на благо Одеси та її мешканців.



Олексій Спектор – один із обвинувачених у справі скандального "Краяна"

Депутати дозволили відводити землю майже одноголосно. Чому віддали? Бо компанія "Будлайф Інвест" має право власності на будівлі санаторію. Але це спірне право. "Укрпрофоздоровниця" стверджує, що санаторій і досі належить їй. І майно навіть арештували, щоб вберегти від відчуження.

Найбільшим санаторним оператором була "Укрпрофоздоровниця", це об'єднання федерацій профспілок. Їй належали понад 30 санаторіїв, сьогодні ж лишилося три: два працюють, а третій – "Червоні зорі", про який, власне, мова. Зазвичай історії про дерибан санаторіїв розповідають так: ось є хороші хлопці, вони борються за збереження державної власності, а є погані хлопці, які хочуть все розпродати. А в Одесі "хороших хлопців" нема. Санаторій хочуть розпродати абсолютно всі сторони, а б'ються за те, хто саме це зробить,

– пояснив агент ЦРУ В'ячеслав Касім.

В Одесі колись було понад 50 санаторіїв. Але їх почали активно розпродавати ще в 90-і.



В'ячеслав Буратинський, голова "Укрпрофоздоровниці", вважає історію "детективною"

Одеська федерація профспілок – прямий власник "Червоних Зір", а її голова В'ячеслав Буратинський називає цю історію "детективною".

Я дізнався, що новий власник з'явився вісім років тому. У жодних документах його не було. "Укрпрофоздоровниця" призначала своїх директорів, проводила ревізії тощо. Раптом виявилося, що власники – вже вісім років зовсім інші структури,

– розповів голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський.

"ЦРУ" детально розбереться, що то за структури, які нібито вкрали цілий санаторій. І навіщо "Червоні Зорі" самій Федерації профспілок.

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До слова, пан Буратинський – офіційний комуніст зі стажем, і навіть був свого часу депутатом Одеської обласної ради від КПУ. І цей комуніст розповідає, як слід жити при капіталізмі і "знайти інвестора" для санаторію.

Я не знаю жодного випадку, коли б інвестор вклав гроші у санаторій і той далі продовжував працювати як cанаторій. Якщо будівельники чистоплотні, вони переоформлюють землю на багатоквартирне будівництво. Але зазвичай і цього не роблять, а просто будують на рекреаційній землі так звані "апартаменти". Тобто, формально то не є житлова нерухомість, але продається вона як звичайні квартири. Все виглядає так, ніби Федерація профспілок взагалі не зацікавлена у збереженні майна, а лише хоче його продати на свою користь,

– пояснив Касім.

Санаторій розташований на Фонтані в Одесі, а це – курортний район. Мінімальна ціна одного гектара тут – близько мільйона доларів. Всього тут чотири гектари. Тобто загальна ціна питання – понад сто мільйонів гривень.



Санаторій "Червоні зорі" розташований Фонтані в Одесі, а це – курортний район

Чотири гектари на чотири мільйони доларів – реальна ринкова ціна приморської землі під забудову в Одесі. Жодних перебільшень, в роздріб діляночки такої площі коштували б вп’ятеро дорожче.



За право продати "Червоні зорі" б'ється Федерація профспілок, але хто ж на протилежному боці і куди веде довгий ланцюжок сумнівних оборудок навколо одеського санаторію – дивіться у програмі.