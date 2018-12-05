10:17
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи

      ЦРУ 77 Читать новость на русском

      В Одесі розгортається драматична історія земельного розпилу в одному із останніх радянських санаторіїв. Боротьба за цей актив перетворилася на азартні перегони за сто мільйонів гривень. Участь беруть усі – міські чиновники, великий бізнес та Федерація профспілок "Укрпрофоздоровниця".

      У кінці вересня 2018 року в курортному куточку Одеси серед ночі спалахнула пожежа. Горіло яскраво, гасили аж п'ять годин – дерев’яний корпус одного із місцевих санаторіїв спалахнув, як свічка. Відновлювати спалений корпус не будуть – безглуздо. Справу кваліфікували як підпал: мовляв, невідомі особи заїхали автівкою на територію санаторію, і після цього сталося загоряння. Розслідування заглухло, винуватців не знайшли. Так само як не знайшли тих, хто уже підпалював цей санаторій минулого та позаминулого року. 

      Читайте також: Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир

      Всього лише за тиждень до пожежі Одеська міська рада взялася вирішити долю земель санаторію "Червоні зорі". Питання виринуло несподівано, воно ховалося у величезному пакеті земельних питань. Об'єкт спірний, а тут нікому невідома компанія просить дозволити відвід землі. Проект рішення депутатам представив директор департаменту комунальної власності. В Одесі він свого роду зірка, Олексій Спектор – один із обвинувачених у справі скандального "Краяна". Але цей статус не заважає йому плідно працювати на благо Одеси та її мешканців.


      Олексій Спектор – один із обвинувачених у справі скандального "Краяна"

      Депутати дозволили відводити землю майже одноголосно. Чому віддали? Бо компанія "Будлайф Інвест" має право власності на будівлі санаторію. Але це спірне право. "Укрпрофоздоровниця" стверджує, що санаторій і досі належить їй. І майно навіть арештували, щоб вберегти від відчуження.

      Найбільшим санаторним оператором була "Укрпрофоздоровниця", це об'єднання федерацій профспілок. Їй належали понад 30 санаторіїв, сьогодні ж лишилося три: два працюють, а третій – "Червоні зорі", про який, власне, мова. Зазвичай історії про дерибан санаторіїв розповідають так: ось є хороші хлопці, вони борються за збереження державної власності, а є погані хлопці, які хочуть все розпродати. А в Одесі "хороших хлопців" нема. Санаторій хочуть розпродати абсолютно всі сторони, а б'ються за те, хто саме це зробить,
      – пояснив агент ЦРУ В'ячеслав Касім.

      В Одесі колись було понад 50 санаторіїв. Але їх почали активно розпродавати ще в 90-і.


      В'ячеслав Буратинський, голова "Укрпрофоздоровниці", вважає історію "детективною"

      Одеська федерація профспілок – прямий власник "Червоних Зір", а її голова В'ячеслав Буратинський називає цю історію "детективною".

      Я дізнався, що новий власник з'явився вісім років тому. У жодних документах його не було. "Укрпрофоздоровниця" призначала своїх директорів, проводила ревізії тощо. Раптом виявилося, що власники – вже вісім років зовсім інші структури,
      – розповів голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський.

      "ЦРУ" детально розбереться, що то за структури, які нібито вкрали цілий санаторій. І навіщо "Червоні Зорі" самій Федерації профспілок.

      Читайте також: Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю

      До слова, пан Буратинський – офіційний комуніст зі стажем, і навіть був свого часу депутатом Одеської обласної ради від КПУ. І цей комуніст розповідає, як слід жити при капіталізмі і "знайти інвестора" для санаторію.

      Я не знаю жодного випадку, коли б інвестор вклав гроші у санаторій і той далі продовжував працювати як cанаторій. Якщо будівельники чистоплотні, вони переоформлюють землю на багатоквартирне будівництво. Але зазвичай і цього не роблять, а просто будують на рекреаційній землі так звані "апартаменти". Тобто, формально то не є житлова нерухомість, але продається вона як звичайні квартири. Все виглядає так, ніби Федерація профспілок взагалі не зацікавлена у збереженні майна, а лише хоче його продати на свою користь,
      – пояснив Касім.

      Санаторій розташований на Фонтані в Одесі, а це – курортний район. Мінімальна ціна одного гектара тут – близько мільйона доларів. Всього тут чотири гектари. Тобто загальна ціна питання – понад сто мільйонів гривень.


      Санаторій "Червоні зорі" розташований Фонтані в Одесі, а це – курортний район

      Чотири гектари на чотири мільйони доларів – реальна ринкова ціна приморської землі під забудову в Одесі. Жодних перебільшень, в роздріб діляночки такої площі коштували б вп’ятеро дорожче. 

      За право продати "Червоні зорі" б'ється Федерація профспілок, але хто ж на протилежному боці і куди веде довгий ланцюжок сумнівних оборудок навколо одеського санаторію – дивіться у програмі. 

      Теги: Гроші Новини Одеси Корупція ЦРУ ЗМІ Розслідування Пожежа в таборі Одеси Ринок нерухомості профспілки
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      сьогодні , 08:40 Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      Максим Карижський 367
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 грудня , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 532
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      4 грудня , 21:02 Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      Світлана Попова 2678
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      4 грудня , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 1184
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук