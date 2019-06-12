Як у Києві будують Подільсько-Воскресенський міст: фото і відео

У Києві триває активне будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який зводять ось уже 6-ий рік. Навесні на мосту завершили основні роботи з укріплення арочної конструкції, встановили 19 в’язів. А до кінця літа на переході приберуть тимчасові іржаві підпірки.

Подільсько-Воскресенський міст до кінця літа виглядатиме вже зовсім по-іншому, запевнив міський голова Києва Віталій Кличко під час перевірки будівництва.

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На нинішньому етапі робіт на мосту встановлюють балки автопроїзду, бурять сваї в районі озера Русанівське, облаштовують бар‘єрне огородження і тротуари.

Кличко зауважив, що будівельники здійснили "ювелірну" роботу при з’єднанні стиків мосту, що виконані в дуже складний спосіб. Це дозволяє мінімізувати коливання між частинами мосту до міліметрів. А на арці встановили сучасне обладнання, яке вивчає "поведінку" мосту.



Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві / Фото kiev.klichko.org

Хочу зазначити: Подільсько-Воскресенський – це найбільший арочний міст у Європі і він буде найвитривалішим за навантаженнями. На мосту облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії для метро, прокладуть трубопровід,

– розповів столичний голова.

Проектна пропускна спроможність мостового переходу – 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажило б інші транспортні артерії Києва.

До кінця року планують облаштувати естакади від дамби Русанівських садів до порталу метрополітену, де в майбутньому нова гілка метро з Троєщини виходитиме на міст.

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Автомобільне сполучення через міст планують відкрити наприкінці 2020 року.

Дивіться фото з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві / Фото kiev.klichko.org

Що відомо про Подільсько-Воскресенський міст? Мостовий перехід від вулиці Межигірської до бульвару Перова в Києві будують ще з 2003 року. А документи про плани зведення мосту датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів. За оцінками фахівців, для завершення будівництва мосту потрібно ще понад 6 мільярдів гривень, каже Кличко.