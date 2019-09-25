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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Як Україні не втратити підтримку США через скандал із Трампом: версія міжнародника

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      Трампу погрожують імпічментом через розмову із Зеленським
      Трампу погрожують імпічментом через розмову із Зеленським / gettyimages.com

      Головне завдання України – уникати різких заяв про США і розслідування Палати представників щодо Трампа.

      Про це 24 каналу розповів політичний аналітик Микола Бєлєсков.

      Важливо: Повний текст скандальної розмови Трампа та Зеленського українською

      На думку фахівця, Зеленському, можливо, вдасться встановити персональні гарні відносини з Трампом. Але через скандальну розмову Трампа і Зеленського президент США зненавидить Україну. Для нього наша держава стане джерелом проблем.

      Щоб не сталося так, що демократи почнуть використовувати Україну в боротьбі з Трампом. Це теж небезпечно. Трамп – не вся Республіканська партія. А Україні не можна втрачати підтримку ні демократів, ні республіканців,
      – переконаний Микола Бєлєсков.

      Читайте також: Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу

      Політичний аналітик Микола Бєлєсков підкреслює: у віцепрезидента США у 2009-2017 Байдена, конкурента Трампа на виборах президента, ситуація теж не надто оптимістична. Він залишається найпопулярнішим кандидатом від Демократичної партії. Втім, представниця від демократів Елізабет Уоррен в Айові, де проходитиме перший праймеріз, випереджає Байдена. Тому невідомо, чи вийде він переможцем праймеріз від Демократичної партії.

      Ситуацію із скандалом навколо розмови Трампа і Зеленського Байден використає в боротьбі проти нинішнього глави Білого дому. Хоча для американців на виборах важливішими і вирішальними будуть питання внутрішньополітичного порядку денного. За рік українська тематика може відійти на дальній план,
      – вважає Микола Бєлєсков.

      Аналітик додає: в Трампа поки явних конкурентів серед республіканців немає. До того ж, виборці Республіканської партії пробачали Трампу і не таке. Хоча цілком імовірно, що американці можуть переоцінити ставлення до Трампа.

      Читайте також: Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України

      Що відомо про "український скандал" у США і імпічмент Трампу? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні.

      Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент. Про це оголосила спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона звинуватила президента Трампа в порушенні конституції у зв’язку з ситуацією навколо його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп назвав це переслідуванням президента: "Вони навіть не бачили стенограми розмови. Тотальне полювання на відьом", – написав Трамп у твітері.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Дональд Трамп Імпічмент Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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