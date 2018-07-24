Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя

Пора збору грибів у розпалі, але окрім користі вони можуть принести і серйозні проблеми. Як уникнути отруєння грибами, перші симптоми і що при них робити – читайте далі у статті.

24 канал підготував підбірку порад, які допоможуть відвернути непрохані наслідки. Отруєння грибами може призвести навіть до смертельних наслідків.

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Як збирати гриби, щоб уникнути отруєння

Кладіть гриби до кошика лише за цілковитої впевненості у тому, що вони їстівні.

Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки.

Не збирайте грибів, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях.

Не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль.

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Як готувати гриби, щоб уникнути отруєння

Не вживайте сирих грибів.

Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

Відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння, проваріть гриби іще 15 – 20 хвилин.

Готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше доби.

Увага! Не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми.



Щоб уникнути отруєння, гриби варто кип'ятити двічі

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Симптоми отруєння грибами

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб – залежно від виду грибів, які ви вживали.

Симптомами грибного отруєння можуть бути:

запаморочення;

нудота;

сильна спрага;

судоми;

посиніння губ, нігтів;

похолодіння рук та ніг;

галюцинації;

розлад або втрата свідомості;

порушення дихання та серцевої діяльності.

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Що робити при отруєнні грибами

Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте у себе або своїх близьких симптоми отруєння – негайно викликайте "швидку допомогу". Не викидайте залишки грибів – їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

Перша допомога при отруєнні грибами:

До приїзду лікарів потрібно випити кілька склянок кип'яченої води з содою.

Постарайтеся викликати у себе блювоту, це спростить перебіг отруєння. Якщо ж отруєння грибами і так провокує блювоту, то її повторно викликати не треба.

Приймайте проносні препарати, щоб очистити свій шлунок. Прийміть сорбент – 10 таблеток активованого вугілля, або ж будь-який його аналог.

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