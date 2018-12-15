Як в атмосфері таємниць і інтриг готувалася столиця України до проведення Об'єднавчого собору

Весь тиждень Київ готувався до історичної події для України – Об'єднавчого собору, де має бути обраний голова майбутньої Єдиної української церкви і затверджений її статут. Підготовка тривала у напруженій атмосфері, Росія чинила активний спротив незалежності української церкви.

У Софії Київській лагодили вівтар, витирали порох з ікон, наводили блиск. Силовики, з огляду на приїзд високих гостей з Константинополя, перевіряли усі закутки і очікували провокацій та мітингів противників об'єднання. Планували їх у Москві, а організовувати мали за допомогою священиків Києво-Печерської Лаври.

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Настоятель Лаври називав звинувачення репресіями. А за день до собору в Московському патріархаті заявили: СБУ викрала їхнього митрополита Агапіта і силою везе на Банкову! "Викрадений митрополит", утім, невдовзі знайшовся – дорогою на Київ за власною волею. Та процес вже було не зупинити. В Україну прибули екзархи з Константинополя, відслужили першу службу в Андріївській церкві. Митрополит Галльський Еммануїл готувався головувати на Соборі.

Хоч є перешкоди, але Вселенська патріархія робить усе можливе, щоб процес об'єднання церков просувався далі,

– запевнив митрополит Галльський Еммануїл.

Як і серед кого будуть обирати голову нової української церкви – не було відомо до останньої мині. Церковники тримали інтригу. Константинополь наполягав, щоб кандидатів на очільника було троє. Від Київського патріархату, Московського і Автокефальної церкви. Але остання відмовилася висувати свого.



Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній

На внутрішньому соборі в Київському патріархаті кандидатом обрали молодого впливового митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія – стверджували джерела. Йому 39, він – права рука і намісник Філарета. Самостійний і незалежний. Релігієзнавці кажуть, що Епіфаній є високоосвіченою людиною, знає грецьку мову, веде перемовини з Константинополем багато років, і має здібності хорошого адміністратора. Його конкурентом був 52-річний митрополит Луцький і Волинський Михаїл – не менш авторитетний у церкві, колишній моряк і патріот.



Митрополит Вінницький і Барський Симеон

За Епіфанія проголосували 30 архієреїв. За Михаїла – 12. Патріарху Філарету в новій церкві можуть відвести місце почесного ієрарха. Проти його кандидатури заперечували і в Константинополі, і в Московському патріархаті. А от від останнього кандидатом може стати протеже Порошенка – митрополит Вінницький і Барський Симеон. Йому 56. На внутрішньому Соборі УПЦ МП він єдиний відмовився не визнавати рішення Константинополя надати Україні Томос. Проте шанси його невисокі.

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Джерела стверджують: на Собор прибудуть 10 єпископів від Московського патріархату, 42 з Київського і 12 від Автокефальної церкви. Усього 64. З кожним – по одному священику і мирянину. Голосуватимуть за предстоятеля таємно у два тури. Після рейтингового голосування у другий тур вийдуть троє – серед них і буде обрано майбутного предстоятеля. І така процедура зберігатиме інтригу до останньої миті.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками, і за результатами їхнього звіту Україні було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

15 грудня у Києві Об'єднавчий собор розпочався.