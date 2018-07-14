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Як правильно варити кукурудзу: корисні поради

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Як варити кукурудзу правильно, поради щодо варіння кукурудзи
Як варити кукурудзу правильно, поради щодо варіння кукурудзи / 24 Канал

Варена кукурудза – це одна з найулюбленіших літніх страв, яка смакує як дорослим, так і дітям. Як правильно варити кукурудзу, що зберегти всі корисні властивості – читайте далі в матеріалі.

Рецепт приготування кукурудзи дуже важливий, адже саме від приготування залежить смак та якість страви. І не дивлячись на простоту технології приготування, багато деталей можуть вплинути на кінцевий результат. 

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Пропонуємо Вам дізнатись декілька основних правил і порад, як краще та правильніше варити кукурудзу, щоб зберегти максимум корисних властивостей та смаку. 

Як правильно варити кукурудзу: інструкція 

Підготовка кукурудзи до варіння полягає в тому, що попередньо її потрібно обов'язково промити під чистою проточною водою та видалити всі брудні листки. Повністю початок від листя очищати не обов'язково. Головне – видаліть перед варінням зіпсоване листя.

Як варити кукурудзу правильно
Як варити кукурудзу: перший крок – очищення 

Перед варінням бажано замочити кукурудзу на годину в холодній воді, а варити слід качани кукурудзи приблизно однакових розмірів. Це необхідно для того, щоб кукурудза зварилася вся рівномірно. Якщо качани занадто великі, розріжте їх навпіл.

Як варити стару кукурудзу

Навіть перезріла і "стара" кукурудза після відварювання буде м'якою і соковитою, якщо її правильно зварити. Для цього необхідно спочатку очистити качани від волокон і листя, потім розрізати їх навпіл і після цього залити сумішшю звичайної питної холодної води з молоком у співвідношенні 1:1.

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У такій молочній суміші кукурудза повинна в цілому пролежати 4 години, після чого її можна відварити класичним способом.

Скільки хвилин варити кукурудзу

Кількість часу приготування кукурудзи залежить безпосередньо від ступеня її зрілості. Наприклад, молода кукурудза буде готова через 20-30 хвилин варіння, а дозрілу кукурудзу слід варити 30-40 хвилин. Час приготування добре дозрілих качанів становить 2-3 години.

Як варити кукурудзу правильно
Як варити кукурудзу: головне правило – це не переварити її

Найголовніше – це не переварити кукурудзу, щоб зерна не почали тверднути. До речі, молода кукурудза смачна навіть без солі, вона ніжна і м'яка, і на відварювання цілком вистачає всього тридцяти хвилин.

Ідеально відварювати качани кукурудзи в чавунній каструлі, у якій досить товсті стінки, при цьому кришка каструлі повинна бути закрита. Також добре вариться кукурузка в глиняній каструльці. Також можна варити кукурудзу в пароварці і навіть мікрохвильовій печі. Дехто примудряється запекти її в духовці.

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Як правильно приготувати кукурудзу: покроково

1. Кукурудзу слід опустити в киплячу воду.

2. Перед варінням і під час приготування воду солити не потрібно, тому що зерна будуть жорсткими.

3. Солять кукурудзу зазвичай за 5 хвилин до готовності або перед тим, як подати на стіл.

Як варити кукурудзу правильно
Смакуйте вареною кукурудзою, поки вона тепла

4. У воду для варіння можна додати трохи цукру і вершкового масла, – вони додадуть страві ніжний смак.

5. На великому вогні варити кукурудзу не можна. Відразу після закипання, зменшіть вогонь.

6. Під час охолодження кукурудза трохи твердне, тому бажано їсти її майже відразу після варіння, поки вона ще є теплою.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Поради
Джерело: 24 Канал
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