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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради

17:00, сьогодні 2462 Читать новость на русском
Дитина бавиться на вулиці взимку
Дитина бавиться на вулиці взимку / galpravda.info

Цього року синоптики прогнозують не дуже холодну зиму, але морозу не уникнути. А щоб холодна погода не відбилось на нашому здоров’ї, варто знати деякі секрети правильного утеплення.

Журналісти сайту "24" підібрали найдієвіші поради як правильно одягатися в морози, щоб не відчути нищівного впливу холоду.

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Сильні морози

Хоча деякі лікарі стверджують, що помірний холод корисний для організму, все ж таки пекучий мороз може тільки нашкодити. Тому ми підібрали для вас низку правил про те, як правильно вдягатись в морози:

1. Не вдягайтесь, як капуста. Багато шарів не допоможуть захиститися від холоду і пронизливого вітру.

2. Вдягайте термобілизну. У крайньому випадку можна використати вовняну. Про синтетику на період морозів бажано забути.

3. Верхній одяг не повинен продуватись. Окрім цього бажано, щоб він нещільно облягав тіло. Взагалі, бажано, щоб між кожним шаром одягу був тоненький прошарок повітря, щоб не порушувати кровообіг в організмі.

4. Рукавички повинні бути вовняні або флісові.

5. Не виходьте з дому без теплого шалика і головного убору.

А ви знали, що буде, якщо не носити шапку взимку: попередження лікарів?

6. В жодному разі не можна закривати трикутник шкіри під носом, адже він відповідає за терморегуляцію організму. Це правило також стосується і діток.

7. Краще носити взуття на високій підошві. Бажано із собою мати запасну пару шкарпеток, на випадок, якщо промокнуть ноги.

8. Не варто курити на морозі, як і пити алкоголь, адже вони спочатку розширяють судини (за рахунок чого на кілька хвилин стає тепліше), а потім, навпаки, звужують (через це стає ще холодніше).

Харчування в морози

Бажано також приділити увагу їжі, а не тільки одягу. Адже від того, як ви харчуєтесь, залежить сприйняття вашим організмом навколишнього середовища. У холоди радять їсти бульйони, а також страви, наповнені корисними жирами.

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Лікарі рекомендують відмовитись від холодної їжі та фаст-фуду, а також від газованої води.

Радять також пити багато теплого солодкого чаю і какао. І взагалі, якщо ви йдете на мороз на кілька годин, не буде зайвим взяти із собою у термосі теплого солодкого чаю або смачного бульйону.

Як вдягати дітей в холод

Найбільш важливе питання взимку для батьків – як правильно вдягнути дитину? Особливо, якщо дитині до двох років і вона ще не може сказати, холодно їй чи спекотно.

Одна з важливих рекомендацій – слідкуйте, щоб дитині не було жарко, адже малюк спітніє, а тоді може захворіти. В народі кажуть, що малюка треба вдягати на один шар більше, ніж себе. Якщо ж дитина вже старша (сама добре ходить і навіть бігає), то їй, в першу чергу, має бути зручно рухатись.

Ні в якому разі не закривайте ніс і рот шаликом, адже дитина буде дихати вологим повітрям, а це вкрай некорисно.

До шапочки бажано пришити зав’язки, якщо їх не було передбачено одразу. Адже через те, що шапка регулярно злазитиме з вух, ваша малеча може зрештою захворіти на отит.

Важливо знати! Як уникати та лікувати обмороження

Ручки малюка бажано загартовувати. Тобто, якщо на вулиці не дуже холодно, можна перші 5-10 хвилин не вдягати рукавички. А от якщо ви плануєте бавитись у снігу, то взагалі необхідно взяти із собою кілька пар.

Коли ж на вулиці температура опускається нижче 0 °C, з дитиною краще гуляти кілька разів на день, але не більше сорока хвилин. До того ж лікарі радять змащувати обличчя дитячим кремом, а носик – оксаліновою маззю.

І хоча зараз за вікном сніг і холод, все ж колись прийде весна, а потім і літо. Тому не зайвим буде ознайомитись батькам із тим, як потрібно вдягати дітей у теплий період часу.

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle Публікації Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Статті
Джерело: 24 канал
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