Як видалити спам-повідомлення з "вірусним" посиланням: інструкція від кіберполіції
Кіберполіція України надала рекомендації користувачам Google Chrome як видалити вірусні повідомлення у Facebook.
Зазначається, що спам-повідомлення з "вірусним" посиланням надсилалися користувачам соціальної мережі Facebook від імені їх друзів
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Цей тип вірусу розповсюджується з метою майнінгу безпосередньо у браузері враженого комп’ютера, користуючись його ресурсами. Розміщений у веб-магазинi Сhrome плагiн лише за чотири доби набрав 30 тисяч завантажень,
– кажуть у кіберполіції.
Це стандартний Google Chrome додаток, який можливо видалити за стандартною процедурою:
- У куті екрана натисніть панель запуску стрілка вгору
- Правою кнопкою миші натисніть додаток, який потрібно видалити
- Натисніть видалити
- Ще раз натисніть видалити
Як видалити розширення?
- Відкрийте Chrome
- Натисніть значок із трьома крапками – інші інструменти – розширення
- Натисніть видалити біля розширення
- Щоб підтвердити дію, натисніть видалити
Порада. Щоб видалити розширення зі значком на панелі інструментів веб-переглядача, натисніть значок правою кнопкою миші та виберіть опцію "Видалити" з Chrome.