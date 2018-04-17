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Як видалити спам-повідомлення з "вірусним" посиланням: інструкція від кіберполіції

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Як видалити спам-повідомлення з
Як видалити спам-повідомлення з "вірусним"посиланням: інструкція від кіберполіції / фото з відкритих джерел

Кіберполіція України надала рекомендації користувачам Google Chrome як видалити вірусні повідомлення у Facebook.

Зазначається, що спам-повідомлення з "вірусним" посиланням надсилалися користувачам соціальної мережі Facebook від імені їх друзів

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Цей тип вірусу розповсюджується з метою майнінгу безпосередньо у браузері враженого комп’ютера, користуючись його ресурсами. Розміщений у веб-магазинi Сhrome плагiн лише за чотири доби набрав 30 тисяч завантажень,
– кажуть у кіберполіції.

Це стандартний Google Chrome додаток, який можливо видалити за стандартною процедурою:

  1. У куті екрана натисніть панель запуску стрілка вгору
  2. Правою кнопкою миші натисніть додаток, який потрібно видалити
  3. Натисніть видалити
  4. Ще раз натисніть видалити

Як видалити розширення?

  1. Відкрийте Chrome
  2. Натисніть значок із трьома крапками – інші інструменти – розширення
  3. Натисніть видалити біля розширення
  4. Щоб підтвердити дію, натисніть видалити

Порада. Щоб видалити розширення зі значком на панелі інструментів веб-переглядача, натисніть значок правою кнопкою миші та виберіть опцію "Видалити" з Chrome.

Теги: Техно Інтернет Кібербезпека Facebook
Джерело: 24 Канал
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