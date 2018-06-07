Як відлучити дитину від грудного вигодовування

Матері, вигодовуючи малюків грудьми, підтримують з ними тактильний контакт, зміцнюють імунітет немовлят та дають їм усі важливі елементи для повноцінного розвитку.

Та коли малюк дорослішає, настає час відлучати його від грудного вигодовування, передає Мiridei.

Аби для дитини це було найменш болісно, медики рекомендують залучати її до виконання звичайних побутових справ: миття посуду, полоскання речей після прання, розвішування мокрої білизни, прибирання будинку та іншого.

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Це допоможе не лише виховати у малюка працьовитість, організованість і відповідальність, а й дасть йому зрозуміти те, що він є невід'ємною і важливою частиною родини.

Коли малюк почне вимагати груди – залучайте його до виконання побутових справ

Ще один спосіб – ігри. Адже після року маля краще засвоює інформацію через ігрову форму. Танцюйте з малюком, розмовляйте з ним від імені іграшки, влаштовуйте хованки, складайте мозаїку та інше.

Коли дитя знову почне вимагати груди – спробуйте відволікти увагу смачною їжею: пропонуйте малюку цікаво викладені фрукти на тарілці, викладайте кумедні фігурки. Так прийоми їжі будуть особливо цікаві для малюка і з часом він забуде про годування грудьми.

Це лише кілька варіантів для відвернення уваги дитини від грудей. Тож проявляйте фантазію і використовуйте будь-які цікаві заняття або об'єкти. Згодом, малюк звикне до альтернатив маминих грудей, і ви зможете пройти етап відлучення без особливих проблем – легко і природно.

Відволікайте увагу дитини від грудей смачною їжею

До слова, нещодавно було зафіксовано, що вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком.

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