Як відсвяткували День прапора в Україні: фото та відео

Відзначали День прапора не лише в столиці. Державний стяг замайорів у всіх містах України. На урочисті заходи запросили військових, нацгвардійців та дітей.

Львів

Під урочисті постріли сальви та державний гімн у Львові підняли прапор України. Кількаметровий стяг до флагштоку піднесла рота почесної варти Національної Академії Сухопутних військ України.

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"Ми пам’ятаємо 90-ті роки, коли перші прапори з'являлися на 1 травня. Коли нас розганяли з нашими прапорами. Пізніше, напередодні проголошення незалежності, коли внесли прапор у Верховну Раду наші депутати – це був для нас дуже знаменний день", – розповів представник громадської організації Олександр Волошинський.

У цей святковий день також у Львові також відкрили унікальний Меморіал Героям Небесної Сотні. Цікаво, що на площі є стела, на якій вигравірувані імена героїв та їхні портрети.

Харків

У Харкові 15-річчя українського прапора як державного символу відзначили танцювальним флешмобом. Учасників – більше сотні. Гімнасти і танцюристи виступали з синьо-жовтою символікою.

На майдані Конституції, де все і відбувалось, зібралися більше тисячі глядачів.



Прапор на головній площі Харкова

Символічно, що під прапорами вийшли військові, курсанти та кадети, а також відомі та юні харківські спортсмени. Саме завдяки спортивним перемогам державний стяг майоріє в різних країнах.



Військові на святкуванні Дня прапора

Одеса

А в Одесі вже традиційно велетенський прапор розгорнули на Потьомкінських сходах. 28 метрів завдовжки та 15 – у ширину. На його виготовлення знадобився тиждень кропіткої ручної роботи та десятки метрів тканини.

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Волонтери, студенти військово-морської академії і пересічні одесити пронесли стяг сходами. Як символ вільної і незалежної держави.



Український прапор на Потьомкінських сходах

Як громадянка України виконую свій громадянський обов'язок, вшанування атрибутів нашої держави, а по-друге, підтримую наших одеситів, в цьому прекрасному заході,

– зазначила учасниця акції Наталя Бадій.

А у День Незалежності України тисячі людей у вишиванках утворять на Потьомкінських сходах живий ланцюг, щоб зафіксувати рекорд України.

Тернопіль

Урочисті заходи відбулися на на Театральному майдані, на який прийшли кілька сотень тернополян і більшість з них була у вишиванках. Піднімали прапор керівники міста, області та військові Нацгвардії.



Святкування у Тернополі

Дивіться відео, як піднімали прапор у Тернополі:

Цікаво! День прапора в Україні відзначають 23 серпня. Це свято відносно нове, його почали святкувати з 2004 року, хоч сам синьо-жовтий стяг з давнини є символом українців. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.