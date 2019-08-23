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      Як відсвяткували День прапора в Україні: фото та відео

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      Відзначали День прапора не лише в столиці. Державний стяг замайорів у всіх містах України. На урочисті заходи запросили військових, нацгвардійців та дітей.

      Львів

      Під урочисті постріли сальви та державний гімн у Львові підняли прапор України. Кількаметровий стяг до флагштоку піднесла рота почесної варти Національної Академії Сухопутних військ України.

      Читайте також: День прапора: найцікавіші факти про український стяг

      "Ми пам’ятаємо 90-ті роки, коли перші прапори з'являлися на 1 травня. Коли нас розганяли з нашими прапорами. Пізніше, напередодні проголошення незалежності, коли внесли прапор у Верховну Раду наші депутати – це був для нас дуже знаменний день", – розповів представник громадської організації Олександр Волошинський.

      У цей святковий день також у Львові також відкрили унікальний Меморіал Героям Небесної Сотні. Цікаво, що на площі є стела, на якій вигравірувані імена героїв та їхні портрети.

      Харків

      У Харкові 15-річчя українського прапора як державного символу відзначили танцювальним флешмобом. Учасників – більше сотні. Гімнасти і танцюристи виступали з синьо-жовтою символікою.

      На майдані Конституції, де все і відбувалось, зібралися більше тисячі глядачів. 

      харків прапор день незалежності
      Прапор на головній площі Харкова

      Символічно, що під прапорами вийшли військові, курсанти та кадети, а також відомі та юні харківські спортсмени. Саме завдяки спортивним перемогам державний стяг майоріє в різних країнах.

      харків день прапора день незалежності
      Військові на святкуванні Дня прапора

      Одеса

      А в Одесі вже традиційно велетенський прапор розгорнули на Потьомкінських сходах. 28 метрів завдовжки та 15 – у ширину. На його виготовлення знадобився тиждень кропіткої ручної роботи та десятки метрів тканини.

      Читайте також: З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах

      Волонтери, студенти військово-морської академії і пересічні одесити пронесли стяг сходами. Як символ вільної і незалежної держави.

      день прапора день незалежності
      Український прапор на Потьомкінських сходах

      Як громадянка України виконую свій громадянський обов'язок, вшанування атрибутів нашої держави, а по-друге, підтримую наших одеситів, в цьому прекрасному заході,
      – зазначила учасниця акції Наталя Бадій.

      А у День Незалежності України тисячі людей у вишиванках утворять на Потьомкінських сходах живий ланцюг, щоб зафіксувати рекорд України.

      Тернопіль

      Урочисті заходи відбулися на на Театральному майдані, на який прийшли кілька сотень тернополян і більшість з них була у вишиванках. Піднімали прапор керівники міста, області та військові Нацгвардії.

      тернопіль день прапора день незалежності
      Святкування у Тернополі

      Дивіться відео, як піднімали прапор у Тернополі:

      Цікаво! День прапора в Україні відзначають 23 серпня. Це свято відносно нове, його почали святкувати з 2004 року, хоч сам синьо-жовтий стяг з давнини є символом українців. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.

      blog_ava
      З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
      сьогодні
      8595
      Теги: Новини України День Незалежності Новини Одеси Новини Львова Новини Харкова
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