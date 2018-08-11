Як виглядає дівчина 18-річного форварда "Динамо": палкі фото

Київське "Динамо" уклало п'ятирічний контракт з нападаючим "Дніпра-1" і молодіжної збірної України Владиславом Супрягою.

18-річний футболіст вже дав своє перше інтерв'ю в новому статусі і зізнався, що грати за киян – його мрія. Також трансфер Супряги вважає успішним і президент "Динамо" Ігор Суркіс, пише Xsport.

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В мережі вже активно починають обговорювати особу Супряги. Пропонуємо ближче познайомитися з Владиславом і чарівною блондинкою, фотографіями з якою він часто ділиться в соціальних мережах.

Дівчину новачка "Динамо" звати Даша Савіна, їй 18 років. У минулому вона професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз вчиться в одному з Київських ВНЗ. Незважаючи на юний вік, Владислав і Дарина разом вже більше двох років.

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