Як виглядає місце аварії літака Ан12 під Львовом: фото з висоти

Під Львовом вранці 4 жовтня аварійно сів вантажний літак Ан12, внаслідок чого загинули п'ятеро осіб, ще троє отримали порання. Під час посадки літак зазнав серйозних ушкоджень.

На його борту літака під час аварії перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир. На місці загинули 5 чоловіків. Ще трьох госпіталізували у лікарню з різними травмами важкості: переломами, черепно-мозковими травмами тощо.

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Відомо, що літак Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Близько 7 години ранку, перед посадкою, він зник з радарів та аварійно сів у полі в селі Сокільники. Попередньо, причиною авіакатастрофи стало закінчення пального у літаку.

У мережі Zaxid.Net опублікував фото місця аварії, що були зроблені дроном з висоти пташиного польоту. На світлинах видно серйозні пошкодження передньої частини літака. Навколо нього розкидані уламки та різні речі, адже сам літак був вантажним і перевозив товари.



Місце падіння літака під Львовом з висоти / фото Zaxid.Net

Повітряне судно сіло у полі неподалік від житлових будинків. На місце одразу прибули рятувальники, спецтехніка та швидкі. Їм довелося розрізати частини корпусу і метал літака, аби дістати зсередини постраждалих і загиблих.



Під Львовом аварійно сів літак, загинули 5 осіб / фото Zaxid.Net

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Місце аварійної посадки літака Ан12 під Львовом / фото Zaxid.Net