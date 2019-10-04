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      Як виглядає місце аварії літака Ан12 під Львовом: фото з висоти

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      Аварія літака Ан12 під Львовом
      Аварія літака Ан12 під Львовом / facebook.com/ZaxidNet

      Під Львовом вранці 4 жовтня аварійно сів вантажний літак Ан12, внаслідок чого загинули п'ятеро осіб, ще троє отримали порання. Під час посадки літак зазнав серйозних ушкоджень.

      На його борту літака під час аварії перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир. На місці загинули 5 чоловіків. Ще трьох госпіталізували у лікарню з різними травмами важкості: переломами, черепно-мозковими травмами тощо.

      Важливо: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

      Відомо, що літак Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Близько 7 години ранку, перед посадкою, він зник з радарів та аварійно сів у полі в селі Сокільники. Попередньо, причиною авіакатастрофи стало закінчення пального у літаку.

      У мережі Zaxid.Net опублікував фото місця аварії, що були зроблені дроном з висоти пташиного польоту. На світлинах видно серйозні пошкодження передньої частини літака. Навколо нього розкидані уламки та різні речі, адже сам літак був вантажним і перевозив товари.


      Місце падіння літака під Львовом з висоти / фото Zaxid.Net 

      Повітряне судно сіло у полі неподалік від житлових будинків. На місце одразу прибули рятувальники, спецтехніка та швидкі. Їм довелося розрізати частини корпусу і метал літака, аби дістати зсередини постраждалих і загиблих.


      Під Львовом аварійно сів літак, загинули 5 осіб / фото Zaxid.Net

      До теми: Аварія літака Ан12 під Львовом: що відомо про стан постраждалих


      Місце аварійної посадки літака Ан12 під Львовом / фото Zaxid.Net

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Львова Жертви Постраждалі Новини України Аварія літака під Львовом авіація Аварії та ДТП
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