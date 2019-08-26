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      Як виглядає сучасний офіс в будинку з позаминулого століття в центрі Києва: фото

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      Українська студія дизайну та архітектурних рішень Rina Lovko Studio власний офіс облаштувала в старовинній будівлі в самому центрі Києва.

      Офіс студії площею 120 квадратів розташувався на подвір'ї у внутрішньому дворику між вулицями Великою Житомирською, Володимирською та Десятинною на першому поверсі будинку, який збудували у 1895 році, пише The Village.

      До теми: 6 українських студій, які рухають дизайн вперед

      Вхід у студію облаштували у вигляді просторої скляної веранди, яка раніше слугувала входом до будинку. За стилем вона відрізняється від решти приміщення.

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      Вхід в офіс через простору скляну веранду / Фото: the-village.com.ua

      Засновниця студії Ріна Ловко називає її "чехівською верандою". Колориту їй додають килим із Грузії, вінтажні низькі стільці з Одеси, декоративна люстра з макраме від українського виробника Okrasa.

      Основний робочий простір Rina Lovko Studio – це кімната з великим дерев’яним столом, який слугує і робочим місцем засновниці, і столом для зустрічей.

      офіс дизайн студія Київ інтер'єр
      Основний робочий простір засновниці студії / Фото: the-village.com.ua

      Невагомості простору додають об'ємні текстильні люстри від IKEA.

      Робочі місця працівників студії розташувались у кімнаті з краєвидом на внутрішнє подвір'я, а віднедавна в офісі проводять виставки робіт українських художників.

      Стіни у студії вирішили позбавити зайвих нашарувань. Цегляні поверхні прикрашають картини з особистої колекції власниці студії на зразок.

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      Офіс дизайн-студії служить також виставковим простором / Фото: the-village.com.ua

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      Теги: Новини нерухомості Дизайн Новини Києва Мистецтво Ідеї для інтер'єру Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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