Як виглядає сучасний офіс в будинку з позаминулого століття в центрі Києва: фото
Українська студія дизайну та архітектурних рішень Rina Lovko Studio власний офіс облаштувала в старовинній будівлі в самому центрі Києва.
Офіс студії площею 120 квадратів розташувався на подвір'ї у внутрішньому дворику між вулицями Великою Житомирською, Володимирською та Десятинною на першому поверсі будинку, який збудували у 1895 році, пише The Village.
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Вхід у студію облаштували у вигляді просторої скляної веранди, яка раніше слугувала входом до будинку. За стилем вона відрізняється від решти приміщення.
Вхід в офіс через простору скляну веранду / Фото: the-village.com.ua
Засновниця студії Ріна Ловко називає її "чехівською верандою". Колориту їй додають килим із Грузії, вінтажні низькі стільці з Одеси, декоративна люстра з макраме від українського виробника Okrasa.
Основний робочий простір Rina Lovko Studio – це кімната з великим дерев’яним столом, який слугує і робочим місцем засновниці, і столом для зустрічей.
Основний робочий простір засновниці студії / Фото: the-village.com.ua
Невагомості простору додають об'ємні текстильні люстри від IKEA.
Робочі місця працівників студії розташувались у кімнаті з краєвидом на внутрішнє подвір'я, а віднедавна в офісі проводять виставки робіт українських художників.
Стіни у студії вирішили позбавити зайвих нашарувань. Цегляні поверхні прикрашають картини з особистої колекції власниці студії на зразок.
Офіс дизайн-студії служить також виставковим простором / Фото: the-village.com.ua
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