Як виглядають любителі БДСМ у повсякденному житті і під час забав: пікантні фото (18+)

Один з найбільших в світі секс-шопів Crave показав, як виглядають в звичайному житті любителі БДСМ. Героями фото стали відвідувачі БДСМ-фестивалю, який щорічно проходить у Сан-Франциско.

Про це повідомляє Medialeaks.

Автори провокаційного фотопроекту знімали людей спершу в фетиш-нарядах, а потім в тому одязі, у якому вони ходять щодня. Після цього фотографії поставили поруч, щоб був помітний контраст.

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За словами одного з авторів знімків і співзасновника секс-шопа, цієї фотосесією вони показали різноманіття сексуальних захоплень людей і що це є нормальним.

Одна з учасниць фотопроекту на ім'я Каміла розповіла, що і в фестивалі, і в акції секс-шопу вона бере участь через те, що можна поговорити про свої сексуальні переваги, адже багатьох людей подібні розмови бентежать. За її словами, це призводить до дезінформації про БДСМ-культуру.

Незважаючи на досить благу мету, у авторів фотопроекту є загроза піддатися нападкам. Адже нещодавно за пропаганду садомазо атакували навіть звичайний інтернет-магазин одягу.

БДСМ – психосексуальна субкультура, заснована на обміні владою між партнерами, а також на принципах безпеки, добровільності й розумності (прийнята абревіатура від англійських слів Safe, Sane, Consensual – SSC).