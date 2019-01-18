Як виконати обряд на Водохреща й не зашкодити здоров'ю: правила поведінки в крижаній воді

19 січня православні східного обряду святкують Водохреща. Вони вірять, що вода в цей день набуває цілющих властивостей, а ті сміливці, що пірнуть в ополонку, будуть здоровими увесь рік.

У столиці вже облаштували 12 локацій, де охочі зможуть скупатися, а перед тим – послухати літургію. Напередодні свята київські рятувальники вирішили нагадати українцям про правила поведінки в крижаній воді.

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Працівники ДСНС пояснили, що перед зануренням потрібно підготувати рушник та теплі, сухі речі. А ще – обов'язково зробити зарядку, аби розігріти тіло, а після купання випити теплого напою. І в жодному випадку не вживати алкоголь: ні перед зануренням, ні після нього.

Обов'язково потрібно знати свій стан здоров'я: не ризикуйте, якщо є якісь протипоказання,

– зазначив старший водолаз ДСНС Сергій.

Якщо у воді людині стало погано й вона відчуває, що не зможе сама повернутися до берега, треба подати знак тим, хто поблизу. Витягнувши потерпілого на берег, потрібно терміново покликати рятувальників чи лікарів.



Рятувальники продемонстрували, як варто надавати допомогу

Поки їх немає, загорнути людину в теплі речі, напоїти чаєм та стежити за станом самопочуття. Якщо потерпілий непритомний, не дихає, або у нього відсутній пульс, треба негайно надати медичну допомогу.

Пенсіонерка Тетяна розповіла, що на погане самопочуття вже давно не скаржиться: впродовж 12 років щороку купається у крижаній воді. Та навіть вона не рекомендує занурюватися у крижану воду без підготовки.



Пенсіонерка Тетяна купається у крижаній воді за будь-яких погодних умов

Щоб свято минуло без пригод, купатися потрібно лише у спеціально відведених для цього місцях, де облаштовані пункти порятунку, наголосили рятувальники.

Нагадаємо, раніше столичні рятувальники дали важливі поради про те, як врятувати людину з-під льоду.