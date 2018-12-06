Як впливає розмір мозку на інтелект

В сучасній науці є прихильники теорії про те, що інтелект людини може залежати від величини мозку. Однак, нове дослідження показало, що навіть найбільший за розміром мозок не гарантує своєму власникові жодних додаткових бонусів.

Про це йдеться у результатах дослідження вчених Університету Пенсільванії.

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Вони провели МРТ-сканування мозку більше 13 тисяч людей. Дослідникам таки вдалося виявити позитивний зв'язок між розміром мозку і виконанням когнітивних тестів, проте його значення зовсім не було визначальним, і на частку цього зв'язку доводилося не більше 2% успіху.

В середньому, людина з більшим мозком краще справлялась з когнітивними тестами, в порівнянні з володарями невеликого мозку. Але вчені підкреслюють, що з точки зору освітніх та інтелектуальних можливостей різниця може становити рівень статистичної похибки.



Розум не залежить від розміру мозку



А це означає, що на розвиток інтелекту людини впливають інші чинники, крім розміру мозку. Наприклад, виховання батьків, рівень освіти, харчування, кількість стресу в житті тощо. Ну а припущення вчених про зв'язок між розміром мозку і розумом людини підтвердилися лише частково.

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