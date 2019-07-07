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      Як живе родина полоненого моряка Андрія Ейдера: зворушливе відео та фото

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      В одному із будинків містечка Надвірна на Івано-Франківщині живе Дмитро Ейдер – одесит із німецьким корінням, коваль за покликанням і батько наймолодшого із полонених моряків Андрія Ейдера.

      Стіни поки пошарпані, а паркан трохи заіржавілий, бо поремонтувати не встиг. 

      До теми: В очікуванні батька: зворушлива історія про те, як живе сім’я полоненого моряка Оприска

      Сюди вони разом з чотирма дітьми переїхав лише навесні минулого року.

      Родина полоненого моряка на фоні будинку
      Родина полоненого моряка на фоні будинку

      Невдовзі один із дітей, тоді ще 18-річний Андрій вирішив іти на флот і жив уже в Одесі. Там спочатку навчався в морському училищі. Службу мав розпочати у вересні, але, порахувавши місяці, вирішив, краще раніше завершить служити і зможе заселитися в квартиру з дівчиною Мариною.

      Андрій Ейдер з дівчиною
      Андрій Ейдер з дівчиною

      Тому хлопець вперше вийшов у море вже у серпні. До полону на той момент лишалося три місяці. Андрій вправно стріляв, його хвалили старші колеги по службі. Він порівнював управління бойовими катерами із комп’ютерними іграми. Йому подобалося виходити в море, батькам надсилав жартівливі фотографії.

      Андрій Ейдер
      Андрій Ейдер

      Перехід кораблів з Одеси до Маріуполя у листопада командування планувало тричі. Перші два рази операція зривалася через шторм і негоду. Хлопець повідомив батьків, що йде у рейс, але не говорив конкретних дат.

      Мачуха Євгенія розповідає, коли почула про захоплення українських кораблів, відчувала, що там може бути Андрій. Чоловікові сказати про це спершу не наважилася, бо у того якраз в той час були проблеми із серцем. Коли і Дмитро дізнався, навпаки почав себе краще почувати, кажуть, то адреналін так подіяв.

      Мачуха Андрія Ейдера – Євгенія
      Мачуха Андрія Ейдера – Євгенія

      Рідна мама Андрія – Вікторія Ейдер живе в Одесі, її запрошував президент Володимир Зеленський на зустріч із родичами у травні. А от чи не найбільшим активістом із повернення моряків додому стала саме мачуха Євгенія.

      Разом з кількома художниками та родичами полонених вона возить Україною виставку морських картин "Повернення додому". Спершу так назвали чат у соцмережах, а потім цю робочу назву присвоїли вже і своєму проекту. Організатори домовилися, що картини художники не забиратимуть, а вручать хлопцям, коли ті повернуться додому.

      Картини із виставки
      Картини із виставки "Повернення додому"

      Конверти із корабликами, у який відправляють листи полоненим морякам у московське СІЗО – теж справа рук Євгенії. Вона дізналася, що концерти не проходять цензуру, тому на них і вирішила друкувати фото паперових корабликів оригамі у кольорах українського прапора.

      Важливо! День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті

      Чекає повернення сина і Дмитро у своїй кузні. Тут він поєднав два своїх хобі: холодну зброю і історію. "Це моє покликання. Я, як мені тато розповідав, свій перший ніж зробив у 9 років. А перший раз в кузню я потрапив в 13 років. І все, я не вилазив звідти", – пригадує Дмитро. Тепер професійно кує репліки саблей, кинджалів і мечів, наприклад, скандинавських.

      Робить він це не лише у власне задоволення чи на замовлення, але і для фронту. У майстерні роблять ножі в відправляють їх військовим в ООС. Там же разом із кількома ковалями робить 24 нагородні кортики для полонених моряків.

      Кузня батька Андрія Ейдера
      Кузня батька Андрія Ейдера

      Чоловік каже, жителі у Надвірній навіть не знали, що поруч живе родина одного із моряків. Коли бажають їм "триматися" і "сил", чоловік одразу пригадує жартівливий малюнок Андрія із СІЗО. Його чернетку він наділав Євгенії в одному з листів, а вона перемалювала картинку вже в кольорі і фарбами.

      "Я вже не хочу більше збирати папку"

      У родині збирають окрему папку "Андрій" з усім документами із судів, зверненнями до міністерств, документами від дипломатів, фотографіями і листами.

      Чекаємо, я вже не хочу більше збирати папку, щоб вона товстіша ставала. Розумію, що звичайно, що далі буде в Трибуналі розглядатися справа, якісь відшкодування і тому подібне. Це я як доросла людина розумію. Але в першу чергу думає про те, щоб Андрій якнайшвидше був дома,
      – розповідає Євгенія.

      Більше про родину дев’ятнадцятирічного моряка Андрія Ейдера дивіться у відео:

      Полонені моряки
      Українські моряки в полоні РФ / Інфографіка: 24 канал

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Новини Івано-Франківська Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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