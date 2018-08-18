15:46
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 18°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, 17 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, 17 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Діти
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Як змінюється щоденний раціон дитини з віком

165 Читать новость на русском
Як змінюється раціон дитини з віком
Як змінюється раціон дитини з віком / joybauer.com

Різноманітність харчового раціону забезпечує організм дитини усіма потрібними поживними речовинами, вітамінами та мінералами.

З віком дитини раціон харчування потрібно поступово розширювати, пише портал "Наша Мама".

Читайте також: Збільшення щитоподібної залози: лікар назвав основні причини

Віком до 3 років дитинні можна давати до 100 грамів фруктів та ягід, 200 грамів овочів. Щодо соку – то це 150 мл на день.

Раціон дитини з віком
Раціон дитини з віком

Від 4 років потрібно поступово вводити в раціон м'ясо у чистому вигляді. Добова норма на день – 90 грамів. У літню пору щоденну порцію потрібно збільшити до 130 грамів.

Порцію фруктів збільшують з 4-5 років до 6 років до 150 грамів, овочів – до 250. На день такі дитині можна випивати до 250 мл соку.

10-річна дитина повинна кожного дня з’їдати не менше 200 грамів фруктів, 300 грамів овочів. Порція м’яса становить до 180 грамів, а от порція соку не збільшується.

via GIPHY

Дітям старше 10 років рекомендують з’їсти 250 грамів фруктів, 350 грамів овочів. У щоденний раціон входить 230 грамів м’яса та 300 мл соку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
сьогодні, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сьогодні, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
сьогодні, 10:02 Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сьогодні, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук