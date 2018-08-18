Як змінюється щоденний раціон дитини з віком

Різноманітність харчового раціону забезпечує організм дитини усіма потрібними поживними речовинами, вітамінами та мінералами.

З віком дитини раціон харчування потрібно поступово розширювати, пише портал "Наша Мама".

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Віком до 3 років дитинні можна давати до 100 грамів фруктів та ягід, 200 грамів овочів. Щодо соку – то це 150 мл на день.



Раціон дитини з віком

Від 4 років потрібно поступово вводити в раціон м'ясо у чистому вигляді. Добова норма на день – 90 грамів. У літню пору щоденну порцію потрібно збільшити до 130 грамів.

Порцію фруктів збільшують з 4-5 років до 6 років до 150 грамів, овочів – до 250. На день такі дитині можна випивати до 250 мл соку.

10-річна дитина повинна кожного дня з’їдати не менше 200 грамів фруктів, 300 грамів овочів. Порція м’яса становить до 180 грамів, а от порція соку не збільшується.

Дітям старше 10 років рекомендують з’їсти 250 грамів фруктів, 350 грамів овочів. У щоденний раціон входить 230 грамів м’яса та 300 мл соку.