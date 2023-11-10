Немає жодного постійного члена Ради Безпеки, який готовий говорити про долю Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що Росія, захоплюючи місце Радянського Союзу в Організації Об'єднаних Націй, називала себе продовжувачем союзу.

Кислиця розповів, що тоді Росія не говорила, що вона є правонаступницею Радянського Союзу. Дипломат каже, що це дуже довга дискусія – і політична, і правова.

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Що сказав Кислиця про Росію в ООН

Сергій Кислиця розповів, що 24 грудня 1991 року Борис Єльцин написав листа генеральному секретарю ООН, де мовилось не про те, що Росія є правонаступницею. Він написав про намір Кремля продовжити членство Радянського Союзу в ООН і в Раді Безпеки, зокрема, як Російська Федерація.

Український дипломат уточнив, що будь-яке реформування ООН, як і будь-які зміни до статуту ООН, можливі тоді, коли постійні члени з ними згодні.

Сьогодні немає жодного постійного члена Ради Безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу. Навіть серед тих щирих найбільш відданих питанню підтримки України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету країн, але які є постійними членами Ради Безпеки,

– заявив Кислиця.

За його словами, з різних причин не мають апетиту ставити питання руба про розгляд долі Росії і її перебування на місці СРСР й інші партнери. Зокрема, й Центральна і Східна Європа.

Сергій Кислиця пояснив, що виходить певний когнітивний дисонанс – всі ці країни:

категорично засуджують Росію за її агресію;

голосують, коли мова йде про наші резолюції в Генеральній асамблеї;

даються всі найправильніші оцінки політичні та правові.

Ба більше, переважна більшість з цих держав допомагає Україні, надаючи політичну, військово-політичну, військову і фінансову допомогу.

Але, на жаль, жодна з цих країн не готова сісти за стіл і в практичному плані говорити про долю і місце Російської Федерації,

– зазначив Кислиця.

Росію треба вигнати з Радбезу ООН