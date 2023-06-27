Що буде з ПВК "Вагнера": військовий експерт назвав можливий сценарій

Після короткотривалого "маршу справедливості" Євгенія Пригожина цікава подальша доля його найманців. Зокрема, вагнерівців можуть розподілити по регулярних частинах російської армії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, "кухар Путіна" не втратить свого впливу навіть за таких обставин.

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"Танки, бронемашини, артилерію в них заберуть, розформують як організацію і особистий склад відправлять у ті чи ті регулярні частини. Але це означатиме, що вплив Пригожина і "Вагнера" на російську армію лише посилиться", – зазначив Федоров.

Риторика Євгенія Пригожина дуже близька російській армії, а тому його ідеї ляжуть у добрий ґрунт.

"Похід на Москву" Пригожина: основне

Вночі 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.

26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив пояснити, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.

27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.

Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.

Ввечері 26 червня кремлівський диктатор Владімір Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі". Уже сьогодні, 27 червня, пропагандистські ЗМІ пишуть, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ".