Україна – лише проміжна: російський опозиціонер назвав справжню мету Путіна у війні

Російський диктатор у своїх мареннях мріє про щось більше, ніж Україна. Наша держава – лише проміжна ціль у його війні.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман. Путіна треба покарати за його злочини, Євросоюз планує створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії.

Важливо Блеф заради переговорів, чи реальна загроза: що криється за погрозами Путіна про наступ

Путін думає про всю Україну

Гозман зазначив, що Путін думає про всю Україну. Він за останні 2 – 3 роки реально повірив, що росіяни й українці – це один народ, що в них одна мова, що Україну взагалі створив Ленін, і в його картині світу її взагалі не має існувати, тим паче, що й поводилась вона, як він собі думає, погано.

Він хоче зруйнувати Україну. Я думаю, що мета війни саме в цьому. Це проміжна, а не кінцева мета. Свого часу великий фюрер не зупинився на Австрії, а пішов далі, і все закінчилось, як закінчилось. Думаю, що Путін також не зупинився б, якщо б йому вдалось захопити Україну, а взявся, як він говорив про Петра І, повертати своє,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він додав, що після України це були б країни Балтії, Польща, Фінляндія, яка завжди була під рукою російських царів. Тобто, Путін пішов би далі.

Гозман назвав справжню мету Путіна у війні: дивіться відео

Кордон по Дніпру

За словами російського опозиційного політика, кордон по Дніпру, про який говорили в Росії, це був би проміжний етап, щоб російські війська змогли перепочити, Путіну зберегти обличчя тощо. Однак будь-який варіант завершення вогню, який не передбачить знищення цього російського режиму – це просто припинення вогню.

"Це не мир, а перемир'я. Це час на те, аби зализати рани і піти знову в атаку. Мені здається, що Президент Зеленський це дуже чітко розуміє. Це видно з його виступів. Загалом, в Україні це всі розуміють або майже всі", – наголосив Гозман.

Путін і війна в Україні: останні новини