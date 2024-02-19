В ОСУВ "Хортиця" назвали мету ворога на Лимансько-Куп'янському напрямку

Ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку залишається динамічною. Адже російські окупанти продовжують застосовувати всі наявні види артилерії та інше озброєння.

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів у ефірі телемарафону, що противник здійснив 489 обстрілів у їхній зоні відповідальності. Здебільшого вороги використовували міномети та FPV-дрони, а також 8 разів застосовували авіацію, переважно Су-34.

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Що відбувається на Лимансько-Куп'янському напрямку

Ілля Євлаш розповів, що окупанти також використовували керовані авіаційні бомби. Там відбулося 22 бойові зіткнення, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 264 солдати та 26 одиниць озброєння та військової техніки. Серед яких:

шість танків,

п'ять бойових броньованих машин,

п'ять гармат Д-30,

сім автомобілів,

три антени зв'язку,

вісім укриттів,

ще 3 склади з боєприпасами.

Загалом противник намагається активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець. Зараз туди перекидає свої резерви, щоб зайняти оборону поблизу села Терни – так званий Торський виступ – зайняти оборону та вийти на цей бар'єрний рубіж для подальшого розвитку наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, завдаючи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наші наявні сили та засоби,

– розповів Євлаш.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", після того, як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони, найімовірніше, продовжать розосереджувати свої війська, які там накопичені, на інших ділянках.

"Куди саме – побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того, щоб перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви у бій", – пояснив Ілля Євлаш.

Зеленський відвідав Куп'янський напрямок

Володимир Зеленський 19 лютого відвідав Куп'янський напрямок. Український лідер побував на позиціях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Там президент заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони, поспілкувався з військовими та вручив нагороди.

Окрім того, Олексій Трубніков розповів Зеленському про досвід застосування дронів різних типів та про особливості боротьби з ворожими дронами з допомогою РЕБ. Також говорили про забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші потреби воїнів.

Варто додати, що перед цим в ISW розповіли, що ворог почав наступ відразу на 3 напрямках: вздовж кордону Харківсько-Луганської області, зокрема в напрямках Куп'янська та Лиману, в Авдіївці та навколо неї, поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Бахмута в районі Богданівки, Росія переходить як у лобові атаки, так і намагається обходити з флангів, так само активно застосовує своїх штурмовиків. Загалом біля Бахмута ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки. За даними речника, там ворог здійснив 512 обстрілів, завдав 26 ударів дронами-камікадзе.