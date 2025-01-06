Буде в як у Бучі та Сирії: Зеленський назвав мету Путіна щодо країн колишнього СРСР

Грузія, що прагнула до ЄС і НАТО, зараз повністю "розвертається" в бік Росії. А заморожений конфлікт в Абхазії подібний тому, що був в українському Донбасі.

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал. Абхазія, яку контролюють бойовики, нині не розвивається.

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Путін зазіхає на країни колишнього СРСР

Заморожений конфлікт означає, що країну, імовірно, не візьмуть у ЄС і точно не візьмуть у НАТО. Путін досяг своєї мети й не втратив впливу над Грузією, вважає український президент.

Дуже красива частина Грузії (Абхазія – 24 Канал) померла. Якщо у вас буде можливість туди колись поїхати, ви це зрозумієте. Просто померла, тому що Путін так захотів,

– запевнив Зеленський.

Молодь та студенти, які хочуть розвиватися, тепер виїжджають з батьківщини – до Європи, США, Великої Британії.

За словами Зеленського, наступний крок Путіна – боротьба за парламент Молдови. "Ви побачите у квітні, що відбудеться", – передбачає український лідер ситуацію з парламентськими виборами навесні 2025 року.

Всюди, де він (Путін – 24 Канал) втратив вплив, де був вплив Радянського Союзу, він максимально це повертатиме. І ми розуміємо, якою ціною. Ви бачили Сирію, ті катування, те, що ми бачили в Бучі, всюди, де ми прийшли й деокупували наші території,

– сказав Зеленський.

Російському диктатору не потрібні люди, здатні формувати й висловлювати свою думку, розвивати суспільство, його незалежність. Україна – це велика стіна Європи, переконаний президент.

До слова, англомовну версію цього інтерв'ю Зеленського переглянули понад 3 мільйони глядачів менш ніж за добу. Воно важливе для донесення української позиції Заходу, особливо в контексті можливої зміни політики США з приходом Трампа.