У більшості областей – дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 29 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У низці областей синоптики прогнозують короткочасні дощі та грозу.
Синоптики зазначали, що у деяких регіонах почне знижуватися температура. Проте у південних та східних регіонах температура все ще лишатиметься стабільно високою та місцями досягатиме +35 градусів.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями буде короткочасний дощ та гроза. На території інших регіонів опадів не прогнозують
Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю близько 7 – 12 метрів за секунду, у західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 14 – 19 градусів, на півдні країни до 23 градусів, у західних областях 11 – 16 градусів; вдень 21 – 26 градусів, в центральних областях подекуди 28 – 30 градусів, у східних областях та південній частині 29 – 34,
– йдеться у повідомленні.
Яка буде погода в обласних центрах
- Київ +23...+25
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21...+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +21...+23
- Вінниця +23...+25
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +22...+24
- Суми +24...+26
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +30...+32
- Харків +29...+31