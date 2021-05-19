Заява, яку опублікували, є спільною від Асоціації підприємців "Барабашово" та пресслужби цього торговельного центру. Там у всьому звинуватили "радикалів".

Про ці сутички Заворушення на "Барабошово" у Харкові: охорона перешкоджає роботі підприємців – відео

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На думку адміністрації, "Барабашово" вчергове зіткнувся зі спробою захоплення магазину. Зокрема, у всьому звинуватили радикальні організації.

На думку авторів заяви, такі дії мають визначенні цілі. Зокрема, залякування підприємців.

Ми вимагаємо від держави реального захисту законних прав та свобод підприємців. На жаль, доводиться констатувати, що правоохоронні органи, які зобов'язані бути на сторожі захисту власності від злочинних посягань, залишають численні напади на торгові об'єкти без належної уваги,

– мовилося в дописі "Барабашово".

Що відомо про сутичку 17 травня

Зі слів очевидців, на ринку "віджимали" магазин у підприємця торговельного майданчика "Перехрестя".

Він прийшов на роботу й виявив, що на дверях нові замки.

Чоловік зрізав їх та почав працювати.

За кілька хвилин до нього увірвалися охоронці концерну, що перешкодити торгівлі.

Тоді йому на допомогу прийшла офіційна муніципальна охорона.