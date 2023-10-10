Конфлікт в Ізраїлі: чи потрібен він Китаю і яка його позиція

Китай наразі має певні проблеми з економікою. А отже йому не вигідне послаблення США і загалом проблеми на зовнішньому ринку.

Таку думку 24 Каналу зазначив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Якщо в світі почнеться глобальна економічна криза, це ще більше вдарить по Китаю.

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Проблеми Китаю

За словами Ігоря Ейдмана, китайська економіка наразі орієнтована на зовнішній ринок. Зокрема, мовиться про США та ЄС – це основні майданчики. І Китаю вигідний їхній впевнений розвиток.

"Якщо в результаті війн (мовить про війну в Україні та Ізраїлі – 24 Канал) почнеться економічна криза, то вона спричинить для Китаю ще більші наслідки. Оскільки його економіка дуже вразлива. Тобто в китайських планах не потрібні війни та катаклізми. Йому не треба проблеми в США та ЄС", – зазначив політолог.

Ігор Ейдман про позицію Китаю: дивитись відео

Наразі Росія ізольована від ринків і їй втрачати нічого. Натомість проти Китаю поки немає санкцій, а отже він може вільно торгувати і вкладатися в американську та європейську економіку.

"Я думаю, жодного зіткнення між Китаєм та Заходом зараз немає", – резюмував Ігор Ейдман.

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