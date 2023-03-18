На Авдіївському напрямку ворог втратив за день 2 роти: росіяни долучили спецпризначенців

Російські війська намагаються атакувати позиції українських військових у районі Мар'їнки та Авдіївки. Однак їхні спроби були безрезультатними.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни зазнають шалених втрат

За його даними, протягом минулої доби ворог 21 раз пробував атакувати позиції українських військових в районі Авдіївки та Мар'їнки. Всі спроби росіян були марними, окупантам не вдалося досягнути бажаного успіху.

Дмитрашківський наголосив, що уночі ворог взагалі перестав атакувати. Він вважає, що це пов'язано з чисельними втратами російської армії у цих напрямках.

Ворог за вчорашній день втратив близько 2 рот особового складу вбитими та пораненими,

– повідомив Дмитрашківський.

Також речник розповів, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155 бригади армії Росії долучився ще підрозділ спецпризначенців 98 десантно-штурмової бригади.

"Морально-психологічний стан цього підрозділу сягає до нуля. Що може зроби цей спецпідрозділ – поки що не відомо", – додав військовий.

У Генштабі ЗСУ зранку 18 березня повідомляли, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту.

Як "Білі Вовки" ліквідували російську техніку

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ "Білі Вовки" лише за одну ніч знищили 10 ворожих танків та одну БМП на Донецькому напрямку.

Військові показали відео своєї роботи. На цих кадрах видно, як захисники нищать техніку окупантів.

Станом на 18 березня ЗСУ ліквідували 164 200 окупантів. За минулу добу військові знищили 880 загарбників.