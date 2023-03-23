Росія у боротьбі за Бахмут не шкодує нічого: скоро ми скористаємося нагодою, – Сирський

Російські військові не полишають спроб за будь-яку ціну взяти під контроль Бахмут. За словами Олександра Сирського, скоро наші військові скористаються нагодою та переграють ворога.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зауважив, що у спробах захопити Бахмут окупанти зазнають чималих втрат. Вони не рахують ані кількості ліквідованих бійців, ані військової техніки.

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Ворог видихається

За словами Сирського, основними силами на Бахмутському напрямку залишаються найманці з ПВК "Вагнера". Він зазначив, що там вони втрачають значні сили та видихаються.

Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом,

– наголосив він.

Сирський додав, що наші військові демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Вони продовжують боронити рідну землю, хоч їх щоденно поливають артилерійським вогнем і атакують з авіації. Зокрема мовиться про підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад. Вони тримають оборону України на Сході.

Яким може бути новий наступ росіян