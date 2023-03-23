Росія у боротьбі за Бахмут не шкодує нічого: скоро ми скористаємося нагодою, – Сирський
Джерело:Олександр Сирський
Російські військові не полишають спроб за будь-яку ціну взяти під контроль Бахмут. За словами Олександра Сирського, скоро наші військові скористаються нагодою та переграють ворога.
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зауважив, що у спробах захопити Бахмут окупанти зазнають чималих втрат. Вони не рахують ані кількості ліквідованих бійців, ані військової техніки.
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Ворог видихається
За словами Сирського, основними силами на Бахмутському напрямку залишаються найманці з ПВК "Вагнера". Він зазначив, що там вони втрачають значні сили та видихаються.
Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом,
– наголосив він.
Сирський додав, що наші військові демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Вони продовжують боронити рідну землю, хоч їх щоденно поливають артилерійським вогнем і атакують з авіації. Зокрема мовиться про підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад. Вони тримають оборону України на Сході.
Яким може бути новий наступ росіян
- Своїм прогнозом поділилися в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що загарбники дійсно можуть здійснити його відразу на кількох напрямках. Водночас слід розуміти, що він навряд чи принесе бажані результати ворогові.
- Зауважимо, що окупанти здійснили незначні просування на півдні Бахмута. Водночас ЗСУ вдалося провести контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста 21 та 22 березня.
- Тим часом, повідомили 22 березня у Генштабі, наступальний потенціал росіян поблизу Бахмута знижується. Раніше українські офіційні особи розповідали, що кількість бойових зіткнень у місті останніми днями зменшилася.
- Додамо дані британської розвідки. У відомстві зауважили, що окупанти, можливо, втрачають темпи у районі Бахмута. Причина цьому логічна – передислокування своїх підрозділів на інші напрямки.
- Власне, не виключено, що це ворог робить задля можливих нових наступів. Але вони, якщо окупанти їх таки здійснять, навряд чи будуть перспективними.