Ситуація там складна, – Данілов розповів про бої на Бахмутському напрямку

4 березня 2023, 00:01
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ЗСУ продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області. Ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 Канал.

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Під Бахмутом точаться запеклі бої

Данілов наголосив, що українські військові роблять все можливе, аби стримати ворога.

"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", – наголосив він.

За словами Данілова, саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.

Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована,
– додав він.

Ворог зазнає шалених втрат

  • За словами Данілова, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
  • Секретар РНБО  також зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
  • Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів, що Росія втратила у Бахмуті більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.

Важливо! Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.
Автор: Дарина Жданович