Масового відведення військ із Бахмута немає, тривають планові ротації, – Череватий

Ситуацію поблизу Бахмута на Донеччині залишається вкрай важкою, адже ворог не полишає спроб захопити місто. Водночас в Збройних Силах констатували, що відступати українські захисники не планують.

Окупантам не вдається оточити та взяти Бахмут уже понад пів року: попри різноманітні заяви пропагандистів, ЗСУ досі контролюють місто. Коментар щодо цього, зокрема, дав речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

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Найгарячіша ділянка фронту

Росія поширювала чутки, що в Києві віддали наказ стосовно виведення окремих підрозділів з Бахмута. Однак це не відповідає дійсності, за словами Череватого. Українські війська проводять контрольовані планові чергування на позиціях.

Бої в Бахмуті ведуться більше на підступах, місто контролюють українські сили: ЗСУ, Прикордонна служба та Національна гвардія. Масового відведення українських військ теж немає,

– сказав речник.

Окрім того, він наголосив, що активні бойові дії тривають навколо Бахмута у таких селах як Васюківка та Дубово-Василівка, що на північ від міста. Разом з тим напружена ситуація в Іванівському та Богданівці, що на захід від Бахмута.

Яка загалом ситуація на фронті: останні новини

У Генштабі розповіли 4 березня, що за попередню добу путінські солдати завдали 32 авіаційних, 6 ракетних ударів та здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Водночас важкою залишається ситуація на Авдіївському та Шахтарському напрямках, адже загарбники накривають вогнем позиції ЗСУ, зокрема, поблизу таких населених пунктів: Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Побєда.

Наостанок додамо, що станом на 4 березня було відомо про понад 152 тисячі ліквідованих окупантів та 3 409 одиниць знищених танків.

таном на 4 березня було відомо, що за допомогою РСЗВ за добу ворог здійснив 21 атаку на цьому напрямку. Також Череватий сказав, що загинули понад 150 російських військових, 239 – отримали поранення, а 3 – потрапили в полон поблизу Бахмута.