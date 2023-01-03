Україна закріпила позиції біля Бахмута, успіх росіян малоймовірний, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Найзапекліші бої зараз тривають на Бахмутському напрямку. Наші воїни повільно, але впевнено просуваються вперед.
Як зазначають, у середині грудня російські військові та найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, збільшили частоту штурмів навколо Бахмута. Однак, багато з цих операцій мали слабку підтримку.
До теми Понад 200 окупантів за добу, – Череватий про втрати ворога під Бахмутом
Як Україна закріпила свої позиції
За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора. Відтак, частота російських нападів значно зменшилася.
Варто зазначити, що зараз російські наступальні операції в цьому районі, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу чи відділення. Тому навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями.
Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин і сам підтвердив потужні втрати своїх бойовиків. Та вкотре продемонстрував, що йому байдуже на особовий склад. Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв".
На кадрах з місця, де зберігають тіла "200-х" вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за добу 1 січня окупанти 224 рази обстріляли Бахмутський напрямок. По ньому били з різних видів реактивної та ствольної артилерії, а також танків.
- Він додав, що відбулося 34 бойових зіткнення. Також наші військові завдали один авіаудар по ворогові. Внаслідок цього він втратив 213 своїх бійців. Ще 87 зазнали поранень.
- Водночас спостерігалися спроби окупантів покращити своє тактичне положення. Це вони намагалися зробити на Куп'янському, Лиманському й Авдіївському напрямках.
- За словами Череватого, окупанти вже не можуть щоденно запускати по 60 тисяч снарядів. Це вони могли робити влітку, коли буквально "поливали вогнем" наших захисників. Але і попри це українські військові стояли та не дозволяли ворогові просунутися.