У Бердянську більше окупантів, ніж місцевих: у райраді розповіли про переміщення ворога

Загарбники перекидають техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Бердянська. Утім окупанти постійно переміщують техніку та живу силу з території країни-агресорки.

Про це 24 Каналу заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що не все зупиняється у Бердянському районі. Він додав, що ворожий контингент постійно в ротаціях.

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"Одні їдуть помирати на фронт, інші їх замінюють. І невідомо, звідки взагалі береться така кількість техніки. Прямо пропорційна кількість цієї техніки, яка заїжджає на територію Запорізької області, і та, яка знищується на фронті", – сказав Дудукалов.

Тому загарбники стягують резерви. Заступник голови Бердянської районної ради зауважив, що це не завжди про якість, але точно про кількість.

Намагаються саме кількістю задавлювати контрнаступ і, відповідно, через це страждає місто і район. Адже військовий контингент нині там є, мабуть, у більшості, порівняно із місцевим цивільним населенням,

– розказав Віктор Дудукалов.

Ворог будує укріплення

Окрім того, за даними руху "Атеш", росіяни будують чергову лінію оборони в Запорізькій області. Для цього перекидають бетонні укріплення у бік тимчасово окупованого Бердянська.

Та найімовірніше, за словами Дудукалова, мовиться про Бердянський район або про території, що розташовані північніше. Загарбники продовжують обороняти шляхи сполучення – автомобільні дороги та залізницю.

"Вони перетворюють просто всю територію Запорізької області на суцільне військове укріплення. Проблема залишається з тим, що окупанти будують фортифікаційні споруди", – наголосив заступник голови Бердянської районної ради.

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