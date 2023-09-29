"Вибивають ворога з позицій під постійним вогнем": ДПСУ розповіли про ситуацію біля Кліщіївки

Працівники Державної прикордонної служби не тільки виконують роботу на пунктах пропуску – ДПСУ має і бойові підрозділи. Їхня мета – якомога швидше вигнати ворога з рідної землі та вийти на міжнародно визнані кордони України.

Мужність і героїзм наших прикордонників дозволяють їм вибивати ворога з позицій у складних умовах.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розказав в ефірі телемарафону.

Дивіться також Кожен має мати вдома кулемет, – Данілов про сусідство з Росією

Що відомо про бойові підрозділи ДПСУ

Наші хлопці разом з українськими захисниками воюють по всій лінії фронту, в тому числі наш "Сталевий кордон", який виконує завдання і на Куп'янському, і на Бахмутському напрямках. Підрозділи прикордонслужби разом з іншими підрозділами ЗСУ звільняли Кліщіївку,

– каже Андрій Демченко.

Наразі хлопці продовжують просуватися далі, вони виконують ті завдання, які визначені військовим командуванням, продовжують займати позиції. Часто це досить складна робота, адже окупанти сподіваються повернути втрачені позиції, тож і поливають наших бійців щільним вогнем.

"Сталевий кордон" – це підрозділ "Гвардії наступу", сформований у березні 2023 року в Державній прикордонній службі.

Дивіться також Постійні контратаки росіян і рій FPV-дронів: аеророзвідник розповів про важкі бої за Кліщіївку

Яка ситуація біля Кліщіївки