У ворога не дуже сприятливі позиції біля Торецька: Мусієнко припустив дії росіян

Росіяни на Сході України продовжують нарощувати темпи наступальних дій. Найгарячішими залишаються Покровський і Краматорський напрямки, але останнім часом ворог активізувався і в районі Торецька.

Проте ймовірність значних успіхів у цьому районі залишається низькою. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що станом на сьогодні ситуація біля Торецька стабілізована.

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Як далі може діяти ворог неподалік Торецька

Мусієнко зазначив, що Сили оборони мають превалююче положення. Висоти контролюються українською артилерією, а ворог закріпився фактично у не дуже сприятливих позиціях. Просування противника блокується.

Найпростіше, як може діяти ворог – намагатися з південного флангу атакувати наше угруповання, яке розташоване у районі Кліщіївки. Цілком імовірно, що росіяни з-під Торецька будуть пробувати рухатися на північ.

Уже не вперше Росія діяла за таким принципом, коли намагалася замикати фланги. Саме на цій ділянці окупантам необхідно вирівняти фронт, це може покращити їхні позиції з погляду наступу на Часів Яр та Торецьк.

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Росіяни також можуть безпосередньо атакувати Торецьк і далі рухатися у бік Костянтинівки, а уже звідти на Часів Яр. Однак для цього поки не простежується достатньої кількості сил.

Вони прагнуть зрізати виступ, де перебувають наші підрозділи (Кліщіївка, Андріївка – 24 Канал). Вирівняти лінію фронту, аби забезпечувати собі просування далі. Це може бути першочерговий план, враховуючи кількість військ, яка тут зосереджена,

– припустив Олександр Мусієнко.

До слова, Генштаб повідомив, що за 30 червня на Торецькому напрямку ворог здійснив понад сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.