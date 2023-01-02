Ракетоносії зайшли за новими запасами: у ЗСУ розповіли, які кораблі Росія тримає у Чорному морі
Після масованої атаки 29 грудня російські військові кораблі, які здатні нести ракети, зайшли в пункти базування. Однак у Чорному морі Росія сконцентрувала 7 інших кораблів.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що в Чорному морі штормова ситуація. За її словами, море знову на нашому боці.
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Росія тримає у Чорному морі великий десантний корабель
Шторм змусив російські ракетоносії зайти у пункти базування. Гуменюк розповіла, що після атаки 29 грудня ворожі кораблі зайшли для поповнення запасів.
Разом з тим, вона прокоментувала інформацію речника Одеської ОВА Сергія Братчука. Він інформував, що в Чорному морі на бойовому чергуванні до 7 ворожих кораблів.
Гуменюк наголосила, що в Чорному морі немає ракетоносіїв. Судна, про які писав Братчук, – це представники іншого напрямку діяльності. Серед них один великий десантний корабель.
Речниця ОК "Південь" заявила, що таким чином Росія намагається показати свою присутність, а не висадити десант. Вона наголосила, що для висадки десанту не сприяє погода.
Росія атакує Україну "Калібрами" з Чорного моря
- Перед масованою атакою 29 грудня Росія тримала в Чорному морі 4 носії "Калібрів", загальний залп яких складав до 24 ракет. Після обстрілу російські кораблі залишилися без "Калібрів".
- Всього окупанти випустили по Україні 69 крилатих ракет, з яких наші сили ППО знищили 54. Також протягом 31 грудня – 2 січня українські воїни збили 13 ракет.
- Найбільше від ракетних обстрілів постраждали Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв і Краматорськ.