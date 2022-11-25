ЗСУ потужно вдарили по ворогу у Зеленому Яру, десятки ліквідованих: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. Надійшло підтвердження про результативну роботу наших військових у Зеленому Яру.
Про це та інші дані з фронту повідомили у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що ворог продовжує спроби йти в наступ. Водночас росіяни зазнають колосальних втрат у війні проти України.
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Десятки знищених окупантів на Запоріжжі
У Генштабі підтвердили результативне вогневе ураження ворога. 23 листопада наші Сили оборони завдали удару по району скупчення живої сили, а також техніки росіян. Сталося це у населеному пункті Зелений Яр.
Втрати загарбників:
- 2 вантажні автомобілі;
- 20 "двохсотих";
- 15 "трьохсотих".
Відомо, що за минулу добу наша авіація завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки росіян. Також удари припали на 2 позиції зенітних ракетних комплексів ворога.
А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 2 райони скупчення. Крім того, удар зафіксували по станції розвантаження зброї та техніки, складу боєприпасів, а також ретранслятору окупантів.
Ворог погрожує "націоналізацією"
Тим часом ворог продовжує тероризувати мешканців Запоріжжя. Відомо, що у населеному пункті Мостове російські бійці змушують місцеве населення займатися переоформленням документів на нерухомість та землю.
Українців примушують або добровільно робити це згідно з законодавством Росії, або їхнє майно "націоналізують". Якщо простими словами, то мешканці або переоформлюють майно, або його у них відберуть.
Окупанти намагаються йти в атаку
Упродовж минулої доби зафіксували також ряд спроб окупантів йти в атаку. Наші військові відбили їх у районах Стельмахівки та Діброви на Луганщині, а також Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайська, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
Крім того, росіяни завдали 6 ракетних і 14 авіаційних ударів. Зафіксовано також 59 обстрілів з РСЗВ як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.
Яка ситуація на різних напрямках
Відомо, що на Волинському та Поліському напрямках вона не зазнала суттєвих змін. Натомість на Сіверському – окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Вовківку, що на Сумщині.
Обстріли зафіксували також на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.
Наостанок ловіть цікаву цифру, якою поділилися у Forbes. У виданні вирішили підрахувати, скільки коштів Росія витратила на війну за 9 місяців. Згідно з наявними даними, обійшлася вона країні-агресорці у чверть усього річного бюджету. Якщо ж говорити у цифрах, то мовиться про 82 мільярди доларів.
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