Росія рветься в Мар'їнку, важкі бої під Бахмутом: карта бойових дій в Україні за 19 квітня

Російські військові надалі зосереджують свої сили довкола Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки. Сили оборони України стримують чисельні атаки окупантів.

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України було відбито понад 60 атак противника.

Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Де росіяни вели наступальні дії

минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.противник намагався покращити тактичне положення,неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне – Донецької.

Окупанти вели наступ біля Діброви: карта

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас нашими захисниками було відбито. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Сили оборони відбили наступ в напрямку Ступочок: карта

противник вів безуспішнів районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Карта боїв за Авдіївку

минулої доби наші захисники відбилив районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

Росія наступає на Авдіївку: карта боїв

протягом минулої доби ворог вів безуспішніу напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

Росіяни наступали в районі Пречистівки: карта

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних (7 – типу "Шахід-136" та 1 – "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника.

противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.