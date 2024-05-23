Росія хоче цього за будь-яку ціну: у Зеленського розкрили тактику ворога на фронті

Російські окупанти накопичили певні сили, тому намагатимуться просунутися далі. Зараз на фронті тривають важкі бої, але ситуація залишається контрольованою.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що українцям насамперед варто прислухатися до офіційних заяв військових, а не різних маніпуляцій. На всіх напрямках справді важка ситуація, але її вдається контролювати.

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Що задумала Росія на полі бою

Окупанти упродовж року накопичували ресурси, тому зараз мають ініціативу завдяки профіциту сил і засобів. Тепер цю ініціативу вони намагаються реалізувати.

Росіяни хочуть за будь-яку ціну просунутися трохи вглиб території України для того, щоб говорити, мовляв, українці нібито програють, а ми тиснемо, маємо ресурси й так далі,

– зауважив радник голови ОПУ.

Враховуючи дефіцит ресурсу України, ворог хоче реалізувати свої плани. Для цього суттєво збільшує лінію фронту, намагається її розтягнути й так змусити Україну розподілити резерви. Тобто зменшити можливість Сил оборони мобільно використовувати резерви на певних напрямках. Ця тактика цілком зрозуміла.

Навряд чи Росія матиме з цього хоч якусь користь, але все одно продовжить тиснути далі. Противник розуміє, що допомога Україні розблокована, але логістика, постачання займають відповідний час. Тож намагається його максимально використати для свого просування.

Війна має бути й на території агресора

Росія також не одразу накопичила всі ресурси. Для цього їй знадобився не один місяць. Спершу країна ухвалила відповідні стратегічні, тактичні рішення, а потім перейшла накопичення.

Чи зможе Україна втримати фронт? Безумовно. У мене немає в цьому сумнівів. Європа також розуміє необхідність збільшити постачання зброї для України й така можливість буде, адже військові виробництва в Європі суттєво доінвестовані,

– додав Михайло Подоляк.

Ба більше, Україна отримуватиме не тільки допомогу від США, але й від європейських країн. До того ж нашим партнерам варто пояснювати, що не можна воювати з країною-агресором тільки на окупованій території. Адже Росія використовує свою територію для розміщення додаткових ресурсів. Якщо не знищувати їх там, доведеться це робити у прямих боєзіткненнях.

"Враховуючи обсяги ресурсності Росії, її ставлення до людського життя – це просто нонсенс. Думаю, найближчими днями ми це пояснимо й партнери прийдуть до розуміння, що війна має бути паритетною, зокрема й території агресора", – наголосив радник голови ОПУ.

Ситуація на фронті: коротко