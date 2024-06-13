Артилерія не замовкає, – офіцер бригади "Азов" розповів про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті доволі напружена. Ворог проводить активні наступальні дії.

Про це 24 Каналу розказав офіцер бригади "Азов" Сергій Ротчук "Джедай", зауваживши, що українські військові не дають просуватися противнику. Бійці відбивають позиції назад.

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Тактика росіян

Захоплюємо потрошечку нові, намагаємося покращувати нашу оперативну обстановку. Активно ворог застосовує артилерію. Вона, здається, просто нескінченна. Артилерія у них часом просто не замовкає,

– сказав "Джедай".

Також загарбники активно використовують особовий склад. Ворог має дуже великі ресурси й цим користується. Тактика росіян, яку можна спостерігати на різних напрямках, більш-менш схожа.

Як противник будує укріплення

Офіцер бригади "Азов" зауважив, що росіяни доволі добре будують фортифікаційні споруди. Ворог копає дуже активно та сильно попри обстріли.

"Чим швидше вони копають – тим глибше вони закопуються, тим складніше їх потім вибити. Тому наша сторона має тримати ініціативу, нав'язувати свою активність бойових дій і не давати їм закріпитися. Це критично важливо", – наголосив Сергій Ротчук.

Яка ситуація на фронті