Ситуація складна, динамічна та швидкоплинна, – в ОСУВ "Хортиця" сказали, де точаться важкі бої

На Сході України тривають важкі бої. Окупанти атакують наші укріплення, намагаючись покращити своє тактичне положення. Окрім того, вони не полишають спроб створити плацдарм на березі річки Оскіл.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Хортицький вітер".

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Яка ситуація на фронті сьогодні

Протягом доби агресор, прагнучи покращити тактичне положення, атакував українські укріплення північніше та східніше Лозової, південно-східних околиць Піщаного. Однак успіху окупанти не мали, зазнали втрат і відійшли.

Водночас російські загарбники не полишили спроб створити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Вони проводили активні штурмові дії південніше Дворічної.

Нині виснажливі бойові зіткнення тривають на околиці й у забудові міста Курахове, забудові Часового Яру, східніше Кругляківки та в районі селища Шевченко. Окрім того, важкі бої точаться й в районі Благодатного, Новотроїцького та Роздольного.

Ситуація складна, швидкоплинна, динамічна,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Також військові зазначили, що українські захисники проводять заходи з покращення тактичного положення.

Де тривають важкі бої / Колаж ОСУВ "Хортиця"

