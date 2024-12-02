Понад сотня відбитих атак, найбільше – на Курахівському напрямку: карта бойових дій на 2 грудня

За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники атакують на Покровському, Времівському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

На Харківському напрямку агресор 10 разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 9 атак російських загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському – противник атакував 8 разів. Намагався просунутися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку минулої доби зафіксовано 3 боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому – окупанти здійснили 8 атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурмових і наступальних дії ворога в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському – відбили 48 російських атак на позиції наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Времівському – ворог здійснив 24 наступальні дії на позиції Сил оборони в районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції наших підрозділів 4 рази. Втім, успіху не мали.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони відбили 16 атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу,

– наголосили в Генштабі.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1790 осіб. Також наші захисники знешкодили 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 99 ворожих автомобілів.