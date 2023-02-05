Росіяни відмовляються воювати, а у шпиталі везуть медиків з Якутії: головне від Генштабу

Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Найгарячіше зараз на Сході країни – там точаться тяжкі бої.

Окупанти не полишають спроб атакувати й пробити позиції українських воїнів. Що зараз відбувається на фронті та прикордонні – розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, передає 24 Канал.

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Мобілізовані росіяни відмовляються воювати, усі лікарні забиті окупантами

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими загарбниками. Через це окупанти навіть змушені облаштовувати дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.

Водночас до одного з таких шпиталів у Світлодарську, що на Донеччині, привезли медичний персонал аж із Якутії. Відомо, що на лікуванні там перебуває близько 70 військових російської армії.

Крім того, почастішали випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Зокрема, станом на 3 лютого із Луганської області на територію Росії повернулися до 600 осіб.

Противник обстрілює позиції ЗСУ та намагається прорватися

Росіяни зосередили свої сили на таких напрямках:

Куп’янський,

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Новопавлівський.

Окупанти, за даними Генштабу, продовжують обороняти захоплені ними рубежі на всіх інших напрямках. Також загарбники активно обстрілюють позиції українських підрозділів та завдають ударів по містах і селах, що межують з лінією зіткнення.

Тільки за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворогів у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

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Ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – ворожих наступальних угрупувань немає. Окупанти минулої доби гатили по Чернігівській та Харківській областях.

– ворожих наступальних угрупувань немає. Окупанти минулої доби гатили по Чернігівській та Харківській областях. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Синьківку, Куп’янськ, Піщане, Кислівку та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку, що на Луганщині.

ворог обстріляв з танків та артилерії Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Синьківку, Куп’янськ, Піщане, Кислівку та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку, що на Луганщині. На Лиманському напрямку дісталося Тернам Донецької області та Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці й Діброві на Луганщині.

дісталося Тернам Донецької області та Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці й Діброві на Луганщині. На Бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог й далі завдає значних артилерійських обстрілів. Постраждали: Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

ворог й далі завдає значних артилерійських обстрілів. Постраждали: Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти били по Вугледарі, Богоявленці, Пречистівці, Нескучному, Времівці та Великій Новосілці.

окупанти били по Вугледарі, Богоявленці, Пречистівці, Нескучному, Времівці та Великій Новосілці. На Запорізькому та Херсонському напрямках всіма видами артилерії, що буди, обстріляли райони населених пунктів Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області. Також дісталося Антонівці й Херсону.

ЗСУ завдають потужних ударів по ворогу та нищать окупантське озброєння

Українська авіація завдала 5 ударів по позиціях загарбників та їхній військовій техніці. Крім того, двічі вдарили по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас ракетні війська та артилерія уразили:

Пункт управління,

3 райони зосередження живої сили противника,

зенітно-ракетний комплекс,

склад пально-мастильних матеріалів.

ЗСУ вправно витісняють окупантів з українських територій крок за кроком. Нагадаємо, що станом на 4 лютого загальна кількість втрат ворога вже перевищила 130 590 осіб.