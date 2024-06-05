Росія вночі запускала "Шахеди" по різних регіонах: хронологія 833 дня війни

Російські окупанти не припиняють атак, але Сили оборони України тримають оборону та відбивають ворожі штурми. Також наші воїни успішно знищують загарбників.

У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про найголовніші події з фронту й тилу за середу, 5 червня. Зауважимо, це уже вісімсот тридцять третя доба від початку війни.

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