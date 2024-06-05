Росія вночі запускала "Шахеди" по різних регіонах: хронологія 833 дня війни
Російські окупанти не припиняють атак, але Сили оборони України тримають оборону та відбивають ворожі штурми. Також наші воїни успішно знищують загарбників.
У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про найголовніші події з фронту й тилу за середу, 5 червня. Зауважимо, це уже вісімсот тридцять третя доба від початку війни.
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Укренерго зазначає, що не передбачає значного збільшення лімітів споживання електроенергії в найближчій перспективі. Загалом ситуація в енергосистемі ускладнилася через ракетні атаки. Фіксують також зниження продуктивності сонячних електростанцій та потепління. Ще пізно ввечері 4 червня в різних регіонах України лунала тривога, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "Шахедів". Дрони летіли у бік Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Сумської та інших областей. Близько 02:15 уже 5 червня стало відомо про другу групу дронів, що летить у бік Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Остаточно загроза минула лише близько 04:00.
Неспокійна ніч
Укренерго зазначає, що не передбачає значного збільшення лімітів споживання електроенергії в найближчій перспективі.
Загалом ситуація в енергосистемі ускладнилася через ракетні атаки. Фіксують також зниження продуктивності сонячних електростанцій та потепління.
Ще пізно ввечері 4 червня в різних регіонах України лунала тривога, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "Шахедів". Дрони летіли у бік Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Сумської та інших областей.
Близько 02:15 уже 5 червня стало відомо про другу групу дронів, що летить у бік Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Остаточно загроза минула лише близько 04:00.