УКР РУС
16 січня 2025, 11:45
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Як синусоїда, – Зеленський розповів, де на фронті ситуація найскладніша

Ярослав Погончук

Російські війська зазнають колосальних втрат заради просування на фронті. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найскладнішою залишається ситуація на сході.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського польським ЗМІ. Президент розповів, що на сході сконцентровано велику кількість російських військ і техніки, тоді як українських сил там менше. 

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Де на фронті ситуація найскладніша

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація на полі бою зараз спостерігається на сході країни.

Ситуація на полі бою – як синусоїда. Є моменти, коли ініціатива переходить з одних рук в інші. Нажаль, є села, які Росія руйнує, які переходять з рук наших військових до рук ворога і навпаки. Найскладніша ситуація саме на сході – там велика концентрація російських військ, техніки. І там у нас сил менше на сьогодні, але у них великі втрати,
– зазначив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що на фронті бракує допомоги від партнерів. Він також підкреслив, що її постачання було уповільнено через рішення Конгресу США.