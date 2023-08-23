ЗСУ мають успіх на Запоріжжі та просуваються південніше Бахмута, – Генштаб

Українська армія продовжує наступати та відбивати позиції ворога на Сході й Півдні нашої держави. Водночас російські окупанти здійснюють безрезультатні спроби просування на певних напрямках.

Українські військові крок за кроком повертають території та не дають загарбникам захопити нові міста й села. Про ситуацію на полі бою станом на 23 серпня розповів в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, – інформує 24 Канал.

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Наступ у бік Мелітополя та Бахмута

Власне, наші бійці мали успіх в районі Новоданилівки та Новопрокопівки, що в Запорізькій області. Головне завдання зараз – закріпитися на досягнутих рубежах та не дати окупантам відвоювати позиції.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосив спікер.

Окрім того, Ковальов констатував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута.

Безрезультатне просування росіян

Як заявили в командуванні української армії, противник вів безрезультатні наступальні дії на:

Куп'янському напрямку;

Мар'їнському напрямку;

Бахмутському напрямку;

Авдіївському напрямку.

Зокрема, пекло зараз в районі Кліщіївки, що в Донецькій області. Проте Росія зазнає шалених втрат внаслідок своїх дій.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Застосовує тут свої резерви. Загалом за добу було 30 бойових зіткнень.

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Втрати Росії: свіжа статистика

У Генштабі констатували , що станом на 23 серпня відомо про 258 820 ліквідованих російських військових від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу ЗСУ доклалися до загибелі 480 ворожих бійців.

Окрім того, окупанти втратили: