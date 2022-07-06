ЗСУ завдали ворогу значних втрат поблизу Краматорська та Бахмута: окупанти відійшли

Українські військові продовжують мужньо протистояти російським бійцям. Упродовж минулої доби ЗСУ вдалось завдати ворогові значних втрат, а також змусити його відійти.

Мовиться про райони поблизу Краматорська та Бахмута, де ЗСУ дали ворогові відчути всю гостинність. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу від 6 липня.

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Спроби наступу окупантів виявились марними

Якщо говорити про Краматорський напрямок загалом, то тут усе дуже неспокійно. Окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Перепало районам Сіверська, а також Григорівки.

Водночас зауважимо, що упродовж минулої доби ворог намагався наступати у районах Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Але наші військові не лише придушили спроби окупантів, а й завдали їм значних втрат. Тож російським бійцям довелось відступати.

Не менш складна ситуація на Бахмутському напрямку. Там окупанти били неподалік Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Для цього ворог використовував артилерію абсолютно різного калібру. На додаток, окупанти завдали авіаудару по району Вуглегірської ТЕС.

Тут також спостерігались спроби штурмувати район Новолуганського із застосуванням артилерії. Але намагання не принесли жодного результату, тож ворогові довелось відійти і тут.

Крім того, українські військові успішно зупинили наступ окупантів у районі Спірного. А ще їм вдалось відбити ворожу атаку поблизу Вершини. Там ЗСУ не лише завдали російським бійцям втрат, а ще й буквально відкинули їх назад. Тож у цьому напрямку ворог, передають у Генштабі, пробує організувати перегрупування свого війська.

Якщо ми вже заговорили про втрати, то несправедливо буде не пригадати актуальні дані від Генштабу. Станом на ранок 6 липня відомо, що наші захисники та захисниці знищили десятки тисяч окупантів, а також тисячі одиниць їхньої техніки.

Понад 36 тисяч ворогів вдалось ліквідувати

Якщо говорити про умовний клуб "двохсотих", то до нього долучились 36 350 російських військових. Ця цифра приблизна, адже підрахувати достеменно втрати ворога у зонах проведення активних бойових дій просто неможливо.

Що стосується техніки, то її у росіян теж стає менше. На брухт від початку повномасштабного вторгнення вдалось перетворити 1594 танки, 3772 бойових броньованих машин, 806 артилерійських систем, 247 РСЗВ, 105 одиниць ППО.

Крім того, на балансі ворожої армії на 217 літаків, 187 гелікоптерів, 660 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 144 крилаті ракети, 15 суден, 2634 автомобілі й автоцистерни та 65 одиниць спеціальної техніки менше.

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