На Луганщині разом зі складом БК "злетіли" 10 кадирівців, "гучно" було і в Сватовому

Українські військові продовжують мужньо боронити рідну землю. Упродовж минулої доби ЗСУ завдали чимало клопотів ворогові. Зокрема, підірвали кадирівців і склад з боєкомплектом.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, наші військові з використанням артилерії завдають точкових ударів по російських бійцях. Тож статистика втрат ворога продовжує поповнюватися щоденно.

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ЗСУ нищать ворога та його техніку

Завдяки артилерії у населеному пункті Новоіванівка, що на Луганщині, знищили склад з боєприпасами окупантів. Крім того, ліквідували понад 10 кадирівців. Також близько 10 кадирівців відправили на той світ у Сватовому. А ще перетворили на брухт близько 5 вантажівок з боєкомплектом.

Результативно працювала минулої доби й українська авіація, яка завдала 21 удар. За підтвердженою інформацією, уражено:

17 районів скупчення ворога та його техніки,

2 опорні пункти,

2 позиції ЗРК.

А ще підрозділи ППО знищили 5 БпЛА окупантів.

Впоралися зі своєю роботою також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони влучили у пункт управління, два райони скупчення живої сили та зброї, радіолокаційну станцію й інші важливі об'єкти війська Росії.

Атаки ворога не вщухають

Водночас слід розуміти, що російські військові продовжують атакувати як наші позиції, так і цивільне населення. Не минулося й без спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу зафіксували рух ворога поблизу Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського та Тернової. Усі спроби окупантів іти в наступ ЗСУ відбили.

Крім того, за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних і до 30 авіаударів. Також відомо про понад 100 обстрілів з РСЗВ. Під атаки потрапили райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, Дніпро й область, Приколотне на Харківщині, а також Велика Олександрівка Херсонської області.

Щодо ситуації на напрямках, то вона практично не змінилася. Так, на Волинському та Поліському активності ворога не спостерігають. Водночас зберігається загроза як ракетних ударів, так і атак з допомогою БпЛА. Їх ворог може випускати з території Білорусі,

Інші напрямки ворог продовжував щедро поливати вогнем. Мовиться про Сіверський, Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький і Південнобузький. Що стосується останнього, то окупанти ще й проводили до 20 вильотів безпілотників для проведення розвідки.

Наостанок нагадаємо, що російські військові продовжують зазнавати шалених втрат. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці відправили на той світ уже 68 420 окупантів. І ці цифри ростуть з кожним днем.

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