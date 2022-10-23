Ворог за добу здійснив понад 50 авіа- та ракетних ударів: ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі

Українські військові продовжують боронити рідну землю. За минулу добу захисники відбили 8 атак на Донбасі, а також завдали чималих клопотів ворогові.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, окупанти минулої доби завдали 50 авіаційних і ракетних ударів. Це єдине, чим ворог може відреагувати на успішний контрнаступ як на Донбасі, так і на Херсонщині.

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Йдуть в атаку та завдають ударів

Якщо говорити кількісно, то минулої доби ворог завдав:

32 ракетні;

25 авіаційних;

80 обстрілів з РСЗВ.

Відкривали вогонь окупанти по Сіверському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, а також Південнобузькому напрямках.

Також за минулу добу зафіксували кілька спроб ворога йти в атаку. Окупанти прагнули просунутися поблизу Бахмута, Бахмутського, Іванграда, Мар'їнки, Соледара, Озарянівки й Одрадівки Донецької області та Білогорівки на Луганщині. Але це їм не вдалося, адже підрозділи Сил оборони прогнали загарбників.

Ворог продовжує зазнавати втрат

У Генштабі підтвердили знищення особового складу, а також техніки за минулі дні:

у Новій Каховці – 6 одиниць озброєння та техніки, до 150 окупантів зазнали поранень;

у Запорізькій області – 5 одиниць озброєння та техніки, а також близько 100 бійців ворога поранені.

Що стосується загиблих загарбників, то відповідна інформація уточнюється.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Уже підтверджена інформація про ураження 15 районів скупчення зброї та техніки ворога. Також поцілили по двох позиціях ЗРК окупантів. Підрозділи ППО знищили один гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також три БпЛА типу "Орлан".

А от ракетні і артилерійські війська уразили за минулу добу:

3 пункти управління ворога,

6 районів скупчення живої сили, зброї та техніки,

склад з боєприпасами,

5 інших важливих для російських бійців об'єктів, включно з радіолокаційною станцією.

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде нагадати собі актуальну статистику. Нею зранку 22 жовтня поділилися у Генштабі ЗСУ. Згідно з наявними даними, уже ліквідували 67 070 російських бійців.

Суттєво скоротилася і кількість техніки. Так, на брухт від початку повномасштабного вторгнення перетворили 2 579 танків, 5 266 бойових броньованих машин, 1 653 артилерійські системи, 373 РСЗВ, 189 засобів ППО, 148 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії стало на 270 літаків, 243 гелікоптери, 1 341 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 329 крилатих ракет, 16 суден, а також 4 021 автомобілі й автоцистерни менше.

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