Вороги мінують лівий берег Дніпра, крадуть інтернет-обладнання на Херсонщині: головне з Генштабу

Українські військові продовжують титанічно боронити рідну землю. Упродовж минулої доби ворог як намагався утримати захоплені рубежі, так й іти вперед. Читайте головне зі зведення Генштабу.

У відомстві зазначили, що російські військові працюють над утриманням тимчасово захоплених територій. Крім того, вони роблять все можливе, щоб покращити своє тактичне положення на тлі контрнаступу ЗСУ.

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Наступальні дії не вщухають

Як зазначають у Генштабі, ворог продовжує спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Упродовж минулої доби нашим військовим вдалося відбити низку атак окупантів. Їх зафіксували у районах Білогорівки Луганської області, Бахмута, Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванграда, Кліщіївки, Спірного, Соледара, Мар'їнки, а також Невельського Донецької області.

Не минулося також і без обстрілів наших позицій уздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти за минулу добу завдали ракетних й авіаційних ударів як по інфраструктурі, так і по оселях мирних мешканців.

Упродовж минулої доби зафіксували 3 ракетні та 12 авіаційних ударів. Крім того, вороги завдали понад 60 обстрілів з РСЗВ. Загарбники атакували об'єкти цивільної інфраструктури Вугледара, Нескучного Донецької області, Нової Каховки Херсонської області та Миколаєва.

Також під артилерійські, мінометні, танкові обстріли й випуск снарядів з РСЗВ потрапили населені пункти Сіверського, Слобожанського, Куп'янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Новопавлівського, Запорізького та Південнобузького напрямків.

Що стосується Волинського та Поліського напрямку, то суттєвих змін там не зафіксували. Водночас зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з Білорусі. Крім того, з цієї країни можуть запускати дрони-камікадзе.

Ситуація на Херсонщині ускладнюється

Наявна у відомства інформація свідчить про те, що ворог займається оборонними позиціями на лівому березі Дніпра на Херсонщині. До прикладу, мінування берегової лінії організовують у районі Горностаївки. Інженерно-саперні підрозділи окупантів працюють так, щоб у них були незначні проходи. Їх ворог використає, якщо необхідно буде відступати з правого берега.

З самого Херсона продовжують евакуйовувати мирних мешканців. Водночас обладнання та персонал усіх банків й окупаційної "адміністрації" вже відвезли з правобережної частини міста. Вони тепер базуються у Генічеську та Скадовську.

Крім того, відомо про викрадення обладнання інтернет-провайдерів. Під так звану евакуацію також потрапляють співробітники оперативних служб, а також медичний персонал. Тим часом окупанти припинили фінансувати школи, а також забезпечувати маленьких українців харчуванням. І на тлі всіх цих дивних рухів у місті зросла кількість грабежів мешканців. Також посилилося мародерство.

У відомстві повідомляють також про зміну евакуйованим колаборантам у населеному пункті Львове. Їм на зміну уже перекинули "мобіків".

Ворог зазнає втрат

За минулі два дні вдалося знищити 5 одиниць озброєння і техніки ворога та до 110 окупантів на Запоріжжі та Херсонщині.

А от авіація Сил оборони упродовж минулої доби виконала понад 30 ударів по окупантах. Уже підтверджено ураження 22 районів скупчення зброї та техніки загарбників. Крім того, цілями наших військових стали 5 складів з боєприпасами та позиції 9 ЗРК.

Відомо, що на різних напрямках вдалося знищити:

3 гелікоптери Ка-52 "Алігатор";

бомбардувальник Су-24М;

2 БпЛА типу "Орлан-10";

БпЛА "Шахід-131".

Успішно свою роботу виконували також ракетні війська й артилерія. Упродовж минулої доби вони уразили 6 районів скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Також понищені 2 склади з боєприпасами, ЗРК, радіолокаційна станція "Зоопарк" та 2 інші важливі для ворога об'єкти.

Нагадаємо, що станом на 24 жовтня наші захисники та захисниці знищили 67 940 російських загарбників. Ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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